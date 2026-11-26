Трима българи са арестувани при полицейска операция срещу предполагаема престъпна мрежа за разпространение на кристален метамфетамин в Северен Лондон.

Акциите са проведени едновременно на два адреса, свързани според разследващите с организирана престъпна група, ръководена от българско семейство, съобщава британският вестник „Дейли мейл“, цитиран от БГНЕС.

Операцията е била осъществена в ранните часове на вторник. Полицаите са претърсили два имота, разположени на по-малко от километър един от друг, след продължително събиране и проверка на оперативна информация.

При акцията в първото жилище са задържани трима български граждани, двама мъже и една жена. Те са арестувани по подозрение в притежание на наркотични вещества от клас А с цел разпространение.

По време на претърсването служителите на реда са открили пакет със съмнително съдържание, за което първоначално е имало предположения, че представлява кристален метамфетамин. Иззети са още значителна сума пари в брой, намерена в кутия за обувки, десетки кутии цигари, медикаменти и документи.

Според разказа на журналистите от „Дейли мейл“, присъствали на операцията, една от жените в жилището се е опитала да изхвърли пакет в тоалетната, но полицейски служител успял да го извади.

При паралелната акция на втория адрес е задържан още един мъж. Там разследващите са открили електрошоково устройство, прикрито като фенерче, меч и съд с течен нитазен - синтетичен опиоид с изключително висока токсичност. Мъжът е арестуван по подозрение в притежание на наркотици от клас А с цел разпространение, както и на забранени оръжия и боеприпаси.

Според британското издание полицейското разследване е насочено към предполагаема престъпна мрежа, свързана с българско семейство, за което има подозрения, че организира разпространението на кристален метамфетамин.

От полицията подчертават значението на информацията, предоставена от местни жители, за разкриването на подобни престъпни дейности. Инспектор Джейк Банджи от Северното полицейско командване е определил операцията като значим резултат от съвместните усилия на органите на реда и местната общност.

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