Мъж е бил задържан за 72 часа и привлечен като обвиняем, след като застреля две кучета в Бургаско.

На 19 ноември в полицията в Бургас е подаден сигнал за убийство на две кучета в района на язовира между селата Миролюбово и Изворище.

В труднодостъпно дере в местността "Жълъда" полицията открила открити телата на две кучета от породата кане корсо с огнестрелни рани. Установено е, че те са били причинени от 45-годишен мъж, криминално проявен. Той обитавал постройка към езерото. В постройката са намерени две нерегистрирани пушки, 12-ти калибър, както и боеприпаси за тях.

Бургазлията е привлечен в качеството на обвиняем и задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Работата по случая продължава.

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