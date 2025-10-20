Проф. Николай Габровски е Лекар на годината 2025

„Лекар на годината 2025" е чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. Той е началник на Клиниката по неврохирургия и заместник-директор по медицинската дейност на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов".

Проф. Габровски оглавява Българското дружество по неврохирургия от 2018 г. до октомври 2025 г. и представлява страната ни на най-високо международно ниво. През 2022 г. е избран за първи ръководител на Работната група по нововъзникващи технологии и иновации към Европейската асоциация на неврохирургичните дружества (EANS), а от тази година е и член на нейния Изпълнителен комитет и ковчежник.

Под неговото председателство София стана домакин на 24-тия Европейски конгрес по неврохирургия – най-големият форум в тази област, проведен за първи път в България и събрал близо 2000 специалисти от 89 държави.

Научната му работа е насочена към гръбначната и роботизираната неврохирургия и минимално инвазивните техники. Под негово ръководство Клиниката в „Пирогов" се превърна в референтен център за роботизирана спинална хирургия и обучителна база за неврохирурзи от цяла Европа.

Развълнуван от признанието проф. Николай Габровски заяви, че сътрудничеството е в основата на успеха. „Пожелавам на цялата наша общност и на Български лекарски съюз, не да се конфронтираме, а да сме заедно, не да се борим един с друг, а да си помагаме, защото сътрудничеството е сигурния начин да постигнем повече", заяви Лекарят на 2025 г.

Наградата на чл.-кор. проф. д-р Габровски беше връчена от вицепрезидента Илияна Йотова, която благодари на всички лекари.

„Няма как да бъдеш добър лекар, ако не си добър човек – тази максима вие доказвате всеки ден с професионализма и с отношението към пациентите, каза още тя. Вие виждате човека с неговото страдание, но и с неговата надежда, за вас той не е статистика, нито цифра, нито проценти. Няма технология, която да замени състраданието и човешката любов, знаете, че хуманността не е автоматизъм, от вас зависи много – човешките съдби, отбеляза вицепрезидентът.

По традиция Българският лекарски съюз връчи престижните годишни награди в Националния исторически музей в София - ден след празника на българския лекар.Сред официалните гости на събитието бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, омбудсманът Велислава Делчева, министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов, управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски, десетки лекари от цялата страна, представители на академичните среди и институциите, които отдадоха заслужено признание на хората, посветили живота си на медицината.

За дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалността бяха отличени:

доц. д-р Евлоги Маринов – водещ специалист по патология и дългогодишен преподавател в МУ–Плевен; проф. д-р Темелко Темелков – изтъкнат хирург с над пет десетилетия опит и бивш ректор на МУ–Варна; проф. д-р Мая Кръстева – Вилмош – е водещ специалист по педиатрия и неонатология с дългогодишен принос към развитието на детското здравеопазване у нас; д-р Павлин Павлов – невролог от МБАЛ – Силистра, допринесъл крайдунавския град да е сред водещите в страната по процент успешно лекувани пациенти с мозъчен инсулт.

Отличията им бяха връчени от зам.-председателят на БЛС – д-р Валери Веселинов.

Проф. Христо Шивачев награди получилите признание за принос в развитието и утвърждаването на авторитета на съсловната организация:

д-р Наташа Пачовска – лекар с три специалности: педиатрия, инфекциозни болести и обща медицина от Плевен и дългогодишен председател на Комисията по лекарска етика; проф. д-р Милена Станева – член на Управителния съвет на Столичната лекарска колегия и от 2022 до 2024г. представител на България в борда на UEMS; д-р Евелина Димова-Георгиева – утвърден специалист по клинична лаборатория; близо две десетилетия активно участва в съсловния живот, заемайки изборни длъжности в Управителния съвет на Регионалната колегия на БЛС – Русе, включително като негов заместник-председател. д-р Лорис Мануелян – лекар с дългогодишен принос към развитието на здравеопазването и съсловната дейност в България. Бил е член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз, председател на Централната етична комисия, секретар на Експертния съвет по нефрология към Министерството на здравеопазването; д-р Стоян Борисов – акушер-гинеколог, бивш главен секретар на БЛС два мандата и председател на секцията на съюза в „Майчин дом".

Председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов връчи наградите за иновативна медицина и уникални техники:

проф. д-р Николай Цонев – ръководител на Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, с принос в таргетната и имунотерапията при солидни тумори; доц. д-р Надя Магунска – дипломира през 2007 г. с наградата „Златен Хипократ", въвежда редица иновативни и щадящи хирургични техники в лапароскопските и ендоскопски хирургични техники в акушерството и гинекологията; чл.-кор. проф. д-р Славчо Томов – е водещ специалист с две специалности – акушерство и гинекология и онкология, бивш ректор на Медицински университет – Плевен. Световноизвестен хирург и пионер в роботизираната и минимално инвазивна хирургия.

В категорията „Ти си нашето бъдеще" Българският лекарски съюз отличи младите медицински надежди на страната:

д-р Димо Димов, д-р Йоана Лесичкова, д-р Ивайло Боев, д-р Димитър Хаджиев, д-р Надица Шумка, д-р Божидар Василев д-р Метин Адилов.

Млади лекари, които с енергия, амбиция и човечност продължават традициите на българската медицина получиха отличията си от д-р Иван Маджаров - зам. – председател. на БЛС

Специалната награда за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов" бе присъдена на д-р Димитър Бакалов – спешен медик и заместник-началник на Отделението по спешна медицина в МБАЛ – Пазарджик. На 4 юли 2025 г., по време на кратък престой в Поморие, д-р Бакалов проявява изключителен професионализъм и човечност, спасявайки живота на мъж в клинична смърт и оказвайки помощ на жена в безсъзнание. Той е и инициатор на националната кампания срещу вейповете и райския газ – кауза, обединяваща институции, лекари и родители в името на здравето на младите хора. Неговата награда беше връчена от Омбудсманът Велислава Делчева.

Благодаря, че все още доброто се цени, каза д-р Бакалов и показа ръкавици - ако се наложи да се притече на помощ. „За всеки един живот трябва да се борим като за наш роднина" - допълни носителят на специалното отличие.

По традиция, Българският лекарски съюз отличи и лекари, номинирани от регионалните колегии. В тази категория всяка колегия избра свои представители – лекари, доказали професионализъм и отдаденост към пациентите. Отличията връчи главният секретар на БЛС д-р Валентин Пеев. Почетни грамоти и плакети получиха: