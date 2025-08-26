Един от всеки 4 души няма достъп до безопасна питейна вода

Повече от два милиарда души по света все още нямат достъп до безопасно управлявана питейна вода, съобщиха от ООН, като предупредиха, че напредъкът към всеобщо покритие не напредва достатъчно бързо.

Агенциите на ООН за здравеопазване и деца обявиха, че през миналата година един на всеки четирима души в света няма достъп до безопасно управлявана питейна вода, като над 100 милиона души продължават да разчитат на питейна вода от повърхностни източници, например от реки, езера и канали.

Световната здравна организация и УНИЦЕФ заявиха, че изоставащите услуги в областта на водоснабдяването, канализацията и хигиената (WASH) излагат милиарди хора на по-голям риск от заболявания, предаде АФП.

В съвместно проучване те констатираха, че светът е далеч от постигането на целта за всеобщо покритие на тези услуги до 2030 г. Вместо това, тази цел „става все по-недостижима“, предупредиха те.

„Водата, канализацията и хигиената не са привилегии: те са основни човешки права. Трябва да ускорим действията, особено за най-маргинализираните общности“, подчерта Рюдигер Креч, директор на отдел „Околна среда“ в СЗО.

Докладът разглежда 5 нива на услугите за питейна вода.

Най-високото ниво, „безопасно управление“, се определя като достъп до питейна вода в помещенията, налична при нужда и без фекално и приоритетно химическо замърсяване.

Четирите нива под него са „основно“ (достъп до подобрена вода за по-малко от 30 минути), „ограничено“ (подобрена, но с по-дълъг достъп), „неподобрено“ (например от незащитен кладенец или извор) и „повърхностна вода“.

От 2015 г. 961 милиона души са получили достъп до безопасно управлявана питейна вода, като покритието е нараснало от 68% на 74%, се посочва в доклада.

От 2,1 милиарда души, които миналата година все още нямаха достъп до безопасно управлявани услуги за питейна вода, 106 милиона са използвали повърхностни води – намаление с 61 милиона през последното десетилетие.

Броят на страните, които са преустановили използването на повърхностни води за пиене, е нараснал от 142 през 2015 г. на 154 през 2024 г., сочи проучването.

През 2024 г. 89 страни са имали универсален достъп до поне основни услуги за питейна вода, от които 31 са имали универсален достъп до безопасно управлявани услуги.

28-те страни, в които повече от един на всеки четирима души все още нямат достъп до основни услуги, са концентрирани предимно в Африка.

Що се отнася до санитарията, от 2015 г. насам 1,2 милиарда души са получили достъп до безопасно управлявани санитарни услуги, като покритието е нараснало от 48 % на 58 %, сочи проучването.

Те се определят като подобрени съоръжения, които не се ползват съвместно с други домакинства и където екскременти се изхвърлят безопасно на място или се отстраняват и третират извън мястото.

Броят на хората, които практикуват открито изхождане, е намалял с 429 милиона до 354 милиона през 2024 г., или до 4% от световното население.

От 2015 г. 1,6 милиарда души са получили достъп до основни хигиенни услуги – съоръжения за миене на ръце със сапун и вода в дома – като обхватът е нараснал от 66% на 80%, сочи проучването.

„Когато децата нямат достъп до безопасна вода, санитария и хигиена, тяхното здраве, образование и бъдеще са изложени на риск. Тези неравенства са особено осезаеми за момичетата, които често носят тежестта на събирането на вода и се сблъскват с допълнителни пречки по време на менструация. При сегашното темпо обещанието за безопасна вода и санитария за всяко дете се отдалечава все повече“, предупреди Сесилия Шарп, директор на УНИЦЕФ за WASH.