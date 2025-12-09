Няма данни за начало на грипна вълна, отчитат личните лекари

Епидемиологичната обстановка в страната в началото на декември остава спокойна, а интересът към ваксинацията срещу грип расте.

„Много по-безопасно влязохме в декември, отколкото влизаме в бюджета,“ коментира доц. д-р Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, отбелязвайки, че епидемиологичната картина към момента е спокойна.

По думите му няма данни за начало на грипна вълна.

„Направих едно бързо епидемиологично проучване с моите колеги. Наистина не може да се каже, че има вълна в момента, нито пък начало на някаква епидемия от грип. Няма такива данни“, каза той по БНТ.

Д-р Киров уточни, че изолираните случаи са редки, а други сезонни вируси се срещат в обичайните нива. Лекарят обясни, че по-топлото време през декември има положителен ефект върху разпространението на вируси. Той отчете значителен ръст във ваксинирането срещу грип, което също допринася за по-спокойната картина.

За безплатна ваксинация срещу грип при децата се обяви колегата му д-р Гергана Николова, общопрактикуващи лекар.

"Защо държавата няма национална политика за ваксинацията на деца, както например има такава за сезонния грип за пациенти над 65 години. Трябва да има държавна кампания за борба със заболяванията, които предизвикват епидемии и пандемии, какъвто е случаят с грип А, който върлува в Испания и Англия", каза тя по NOVA.

По-евтино ли е за държавата да затваряме училища и детски градини, да се дават болнични и да има грипни ваканции? Много висока заболеваемост и препълнени болници - това може да бъде избегнато", запита тя и припомни симптомите на инфекцията - Често използваме един каламбур, за да опишем симптомите на грипа - ако имаш усещането, че те е ударил влак, но не те е, значи имаш грип. Всичко те боли, всяка кост, става. Това се случва изведнъж. Рязко начало, висока температура, мускулна болка и сухота в гърлото. Призовавам да си слагате маски, да проветрявате, забърсвайте масите си, яжте повече плодове или зеленчуци. До температура от 38,3 градуса организмът се бори сам и не съветваме да се приема антибиотичен медикамент, а аналгетик, призова лекарят.

По думите ѝ в момента у нас има COVID, респираторни и аденовируси, но случаите на грип А са много малко.

"Щамът от Великобритания ще дойде неминуемо след коледните празници заради множеството пътуващи. Януари вероятно вече ще бъде тук. Всяка година не сме подготвени за него, защото желаещите за ваксинация са много повече от осигурените количества ваксини. В аптечната мрежа няма никакви. Много родители не можаха да имунизират назално децата си отново заради дефицит на ваксини", посочи д-р Николова.