Пари за младите лекари? Само да не спечелят директорите на болници

След месеци протести на младите лекари за достойни възнаграждения и условия на труд, Съветът за съвместно управление (ГЕРБ - СДС, БП - ОЛ, ИТН и ДПС - Ново начало) излезе с нестандартно решение - 260 млн. евро от държавния бюджет да бъдат пренасочени за увеличаване на минималното възнаграждение на лекарите без специалност и специалистите по здравни грижи. В приложение към проекта на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. бяха фиксирани суми от 1860 евро и 1550 евро. Добра ли е новината коментираме с д-р Калина Божилова от Инициативен комитет "Бъдеще в България" и с доц. Васил Пандов, народен представител от ПГ "Продължаваме промяната - Демократична България" и член на Комисията по здравеопазването. Д-р Божилова и доц. Пандов бяха и част от създадената работна група, която трябваше да прецизира законовите промени по исканията на протестиращите.

Неясноти, които могат да създадат разделение

Има някакъв пробив в комуникацията, искаме среща с представители на управляващата коалиция, на която да ни обяснят какво точно се случва, освен че има някакви пари, които биха стигнали до нас. Бяха упоменати само две категории – ние като лекари без специалност със стартова заплата 1860 евро и специалистите по здравни грижи, които са с 1550 евро. Проф. Ангелов говореше и за лекарите с една специалност, с две специалности, за администрацията, извънболничната помощ. Важно е да се уточни, защото специализантите не са само в лечебните заведения. Има специализанти в първичната извънболнична помощ, при второстепенните разпределите на бюджет. С тези неуточнения най-много да създадем разделение в нашата гилдия, нещо което никога не сме искали да правим, каза д-р Божилова.

Управляващите мислеха, че ще им се размине

Според доц. Пандов докато не бъде подаден законопроект в Народното събрание и няма на него печат с входящ номер, всичко, което се обсъжда, е предварително.

Управляващите направиха само една устна декларация, че ще гарантират увеличение на възнагражденията, не са наясно с механизма, по който да го направят, в резултат на което предложиха текст, в който има много проблеми. Моето усещане е, че те смятаха, че ще им се размине. Това се вижда по много обстоятелства - не свикваха комисия за разглеждане на законопроектите на второ четене, накрая тя беше свикана от доц. Киселова, която насрочи и извънредно пленарно заседание. По време на дебата се видя, че не знаят какво ще се предложи, само разбрахме, че всичко, което написахме до момента, вкл. и техните предложения, не става. Тоест до вторник смятаха да не предложат нищо конкретно, да отхвърлят предложеното и в общата суматоха с увеличаване на пенсии, вноски, минимална работна заплата и всички други скандали, тази теза да потъне някъде. Във вторник това не се случи, защото дебатът беше изнесен преди бюджета, каза доц. Пандов.

Според него новите предложения са писани "на коляно" и съдържат много недомислици.

В приложение към закон се фиксира точната сума до евроцент възнаграждение. Няма друг закон, в който пише, че някой ще получава точно определена сума. Възнагражденията винаги са функция от някаква стойност - средна брутна работна заплата или минимална работна заплата. Но това да напишеш в закон, че някой ще получава 1860 евро е прецедент в нашето законодателство, заяви доц. Пандов.

Неизпълнените искания

Д-р Калина Божилова припомня, че протестиращите млади лекари настояват за адекватно заплащане на нощния труд и допълнителните квалификации. Казва, че имат възражения по проекта за изменение на наредбата за специализациите, представили са становище, но все още няма доклад от здравното министерство. "Има затишие в Министерството на здравеопазването, с тях ни е най-трудна комуникацията", коментира младата лекарка.

Феодализацията в здравеопазването

Има феодализация в сектора, това се знае отдавна. Има привилегировани клиники и лекари, дори сестри, които са с по-високи заплати, защото така е преценил директорът на болницата. Не се сигурно и дали допълнителните възнаграждения се дават справедливо. Затова искахме да се гарантира минимално основно възнаграждение, което малко да намали ножицата между заплатите на болничното ръководство и медицинския персонал. Така се стесняват властовите лостове. Иначе един можеш да го стигматизираш, защото си го нарочил за "черна овца", а друг да стимулираш, посочи депутатът.

Той припомни, че от "Продължаваме промяната" е имало предложение заплатите на болничните директори (в общински и държавни лечебни заведения) да не са по-високи от тази на министъра.

Бяхме предложили ограничения за конфликт на интереси при директорите на публични болници - да не може един директор да работи по договор с вносители на лекарства, медицински изделия, клинични изпитвания, защото това явен конфликт на интереси. Някои от тях са собственици на частни лечебни заведения. Това е очевиден конфликт – къде отиват пациентите – по-тежките ги насочваш към държавната болница, в която работиш, по-леките в частната, в която работиш. Бяхме заложили ограничения и за медицинската дейност – примерно 8000 лв. заплата като директор и още 50 000, защото работи като лекар. Сложихме съотношение - за медицинска дейност да не може да получаваш повече от два пъти от средната работна заплата на всички медицински специалисти в болницата. Има държави, в които е забранено като станеш директор да извършваш медицинска дейност, но у нас няма много водещи специалисти. Важно е да няма конфликт на интереси, каза доц. Пандов в коментар за феодализацията в болниците.

Няма да повярваме, докато не видим фишовете

Покрай протестите, след всичко което разбрахме, не искам да стъпя вече в болница. Нещата могат да те отвратят, ако си човек с някакви морални принципи. На гърба на болни хора да се изкарват милиони... Не знам, много ми е трудно дори да коментирам. Няма политическа воля за реформи. Явно начинът, по който функционира системата в момента, е много удобен за някого. В неформални разговори с политици те казват – "много интереси са замесени". На кой интересите за замесени? Защото не са моите. Доброволствала съм в няколко болници, видяла съм неща, които не искам да ми се случват. Ще специализирам нещо друго, за да мога да бъда самостоятелна единица и да функционирам спрямо съвестта си, докато нещата в системата нещата са по този начин, казва д-р Калина Божилова и допълва - Няма да повярваме, че са увеличени възнагражденията, докато не видим фишовете от заплати на колегите си. И не искаме да бъдем параван за задкулисни игри", категорична е тя.

Какви са прогнозите и опасенията на събеседниците ни за обещаните 260 млн. евро чуйте в разговора.