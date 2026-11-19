Пловдивският апелативен съдд остави в ареста Атанас Дечев, привлечен като обвиняем в помагачество по делото за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

На практика магистратите потвърдиха решението на Окръжния съд. Заседанието по мярката за неотклонение бе при закрити врати по искане на защитника на Дечев, за да не бъдат разкривани факти и обстоятелства от личния живот на хора по делото.

По делото бе привлечен втори обвиняем на 11 ноември за това, че е помогнал умишлено физическият извършител да натисне спусъка.

Вторият обвиняем е криминално проявен. От всички събрани до момента доказателства Окръжната прокуратура в Пловдив няма съмнение за това кой е физическият извършител на разследваното престъпление, уточниха от обвинението.

На 13 ноември предстои по делото да се внесе искане за вземане на мярка за постоянен арест спрямо 42-годишния обвиняем. Той е бил обявен за издирване и е задържан в жилище в град Пазарджик.

От събраните до момента доказателства са обвинени двама души.

Филипов беше застрелян в нощта срещу 30 септември. Единственият задържан по случая до момента Славчо Мегеров беше арестуван в столицата часове след убийството му.

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