Пратка с чушки от Турция е спряна на българската граница заради наличие на остатъци от два вида пестициди. Българските власти не са допуснали продукцията на европейския пазар и са разпоредили тя да бъде унищожена, предаде БГНЕС.

В проверената пратка са установени остатъци от два пестицида – Formetanate и Fosthiazate. Заради несъответствието с изискванията за безопасност на храните продукцията не е получила разрешение за внос в Европейския съюз. Решението за унищожаване на пратката е взето от българските контролни органи, съобщават турските издания "Ода" и "Економим", позовавайки се на данни от европейската система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF).

Системата RASFF позволява на държавите членки да обменят бързо информация за установени рискове при храни и фуражи, за да бъдат предприети необходимите мерки за защита на потребителите.

Случаят отново поставя въпроса за контрола върху хранителните продукти, които влизат в Европейския съюз от трети държави, включително Турция.

Следете новините ни в :