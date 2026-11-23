Закриха затвора в Бобов дол е закритпоради силно амортизираната сграда и нецелесъобразността на бъдещи инвестиции. Близо 200 лишени от свобода ще бъдат преместени в новия затвор в с. Самораново до края на декември, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Мярката бе заложена в управленската програма на правителството в раздел "Правосъдие".

Със закриването се постигат и други резултати – от една страна разходите и администрацията на ГДИН се оптимизират, от друга - изпълняват се международни ангажименти, поети от държавата.

Новият затворнически комплекс у нас бе построен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм, а сред изискванията бе въвеждането на т.нар. динамична сигурност в затворите. Динамичната сигурност представлява съвременен метод за управление на местата за лишаване от свобода, в който наред с физическата и организационната сигурност, основна роля се поставя на човешкото взаимодействие и активната комуникация между служителите и затворниците.

В затворническия комплекс в Самораново са изградени: затвор с капацитет за настаняване на 400 лишени от свобода, административна сграда, модерен учебен център за обучение и повишаване квалификацията на служителите на ГДИН, преходно отделение (halfway house), както и училище, промишлени цехове, игрище, параклис. Предвиден е и социален център, насочен към подкрепа на процесите на социална адаптация и устойчива реинтеграция.

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