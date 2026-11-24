Неделя, понеделник, вторник в София ще има ледени дни - температурите няма да надвишават нула градуса, сутрин ще бъдат минусови, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.
Но от утре ще има малко затопляне, ще вали много в петък, допълни той. А в четвъртък може и да видим снежинки.
Утре няма да е толкова студено, колкото днес, каза още климатологът.
Над 1500 метра ще се зазими трайно.
Варна до събота топло време, валежно, от неделя и там близки до нулата, каза проф. Рачев.
Ситуацията е много капризна, черен лед ще има по пътищата, караш си спокойно и хоп, затова - кротко, кротко и ще стигнеш навреме, посъветва шофьорите той.
А дамите да помислят за козметиката, каза проф. Рачев.Следете новините ни в :
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