Мексико ще съди предполагаемият наркобос Фаусто Исидро Меса, известен като Ел Чапо Исидро, в страната, въпреки искането за екстрадицията му от САЩ, съобщи високопоставен мексикански представител, цитиран от Ройтерс и БТА.

Този въпрос може да се превърне в нова критична точка между двете съседни страни, чиито отношения вече са обтегнати.

Министърът на сигурността Омар Гарсия Харфуч заяви, че Вашингтон е поискал Меса да бъде екстрадиран, след като бе заловен в петък в северния щат Синалоа.

"Ние ще го съдим в тази страна", каза главният прокурор Ернестина Годой в отговор на въпрос дали наркобосът ще бъде екстрадиран в САЩ.

Меса - един от десетте най-издирвани от ФБР престъпници - е обвиняван от американските власти, че ръководи голяма мрежа за наркотрафик на хероин, кокаин, метамефетамини, марихуана и фентанил през границата.

Министерството на правосъдието посочи, че той е изправен пред шест обвинения в САЩ, които включват участие в продължителна престъпна дейност, наркотероризъм, заговор за пране на пари и престъпления, свързани с оръжия. Вчера мексиканските прокурори съобщиха, че срещу него в страната са повдигнати обвинения за незаконно притежание на оръжие и метамфетамини с цел разпространение.

Мексиканските сили заловиха Меса в Гуасаве, Синалоа, в операция, която според властите е предизвикала ожесточени сблъсъци с въоръжени мъже, опитващи се да го освободят.

Министърът на отбраната Рикардо Тревила изтъкна, че войниците са били атакувани, след като са обградили имота, в който той се е укривал.

Мексиканските власти съобщиха, че са били убити четирима войници и 16 предполагаеми нападатели, а властите по-късно разчистиха пътни блокади и конфискуваха автомобили, използвани от нападателите.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че американските власти са оказали разузнавателна помощ, но не са участвали пряко в операцията.

Американски дронове за наблюдение са имали разрешение да помогнат за проследяването на Меса преди операцията, добавиха властите, въпреки чувствителността по въпроса за американските операции срещу наркотиците в страната през последните месеци, отбелязва Ройтерс.

През април двама агенти на ЦРУ загинаха в автомобилна катастрофа след операция срещу трафика на наркотици в северния мексикански щат Чихуахуа, за която мексиканските федерални власти заявиха, че не са дали разрешение.

Американските и мексиканските власти съобщиха, че Меса е израснал в йерархията на организацията "Белтран Лейва", преди да оглави собствена група за наркотрафик, която според ФБР работи от години в Синалоа и по маршрути, снабдяващи американския пазар на наркотици.

Това е поредният арест от поредица привлекли вниманието антикартелни операции в Мексико, включително убийството през февруари на Немесио "Ел Менчо" Осегера, след като американският президент Доналд Тръмп оказа натиск върху правителството на Шейнбаум да засили действията срещу организираната престъпност.

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