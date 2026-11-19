За втори път Административният съд София-град (АССГ) отхвърли жалбата срещу избора на Васил Терзиев за кмет на Столична община.

Решението е от 17 ноември, съдът отхвърля оспорването на изборния резултат от балотажа през ноември 2023 г., подадено от Ваня Григорова и Иван Таков.

„Три години продължава дело, за което законът предвижда бързо производство. С това темпо има реален шанс да получим окончателно решение до края на мандата. А ако не успеем – ето още една добра мотивация да се кандидатирам за втори. Все пак трябва да дочакам решението“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Производството е образувано по жалба на Ваня Григорова, в качеството ѝ на кандидат за кмет на Столична община, и Иван Таков, в качеството му на председател и представляващ МК „БСП за България“. Оспорено е Решение № 1094-МИ от 6 ноември 2023 г. на Общинската избирателна комисия – Столична община, с което Васил Терзиев е обявен за избран кмет на София.

Първоначално Административният съд София-град отхвърли жалбата, но след обжалване Върховният административен съд отмени първоинстанционното решение и върна делото за ново разглеждане от друг съдебен състав. С постановения на 17 ноември 2026 г. съдебен акт АССГ за втори път отхвърля оспорването.

Съдът осъжда Ваня Григорова и МК „БСП за България“ да заплатят и разноските по делото в общ размер на над 20 000 евро (41 032 лв.). Присъдените суми са в полза на Общинската избирателна комисия – Столична община, Васил Терзиев и местната коалиция, издигнала кандидатурата му.

„Уважавам правото на всеки да оспорва изборните резултати. Това е част от демокрацията. Но три години за бързо производство са сериозен повод за размисъл за начина, по който работят институциите ни“, заяви Терзиев.

Кметът подчерта, че продължителното съдебно производство не е повлияло на работата на общинската администрация и изпълнението на управленските приоритети.





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