Св. Екатерина пази здравето, дами черпят за имен ден

Православната църква почита днес Света великомъченица Екатерина. Имен ден празнуват дамите, които носят името на светицата, както и Катя, Катерина, Катина, Тина и Катрин.

Екатерина произхожда от гръцката дума katarios и означава "чистота, непорочност". Света Екатерина покровителства майчинството, плодовитостта, децата и здравето на хората.

Екатерина била дъщеря на управителя на Александрия по времето на император Максимиан. Тя получила блестящо образование и искала да се омъжи за човек, който я превъзхожда по слава, богатство, красота и мъдрост. Младежи от много богати семейства искали ръката на красивата Екатерина, но никой не бил одобрен. Майката на Екатерина, която тайно изповядвала християнството, я изпратила при един отшелник и той я посветил във вярата.

Преданието разказва как Екатерина се е срещнала с тогавашния император. Тя се е опитала да го убеди, че извършва грешка, като преследва християните. Екатерина успява да привлече към християнската вяра жената на императора и много мъдреци, изпратени от императора да я върнат към езичеството, впоследствие убити и обявени за мъченици.

Императорът заповядва да я вкарат в затвора, където тя въвежда в християнството всички, които я посещават. Поради това е осъдена на смърт чрез разпъване на колело с шипове. Колелото се разпада, когато Екатерина го докосва, палачите не могат да я екзекутират по този начин и я обезглавяват през 305 година.

В преданието се разказва как ангели отнасят тялото на мъченицата в планината Синай, където през VI век византийският император Юстиниан I основава Синайския манастир. Манастирът оцелява през вековете, като остава хранилище на безценни произведения на раннохристиянското изкуство, архитектура и илюстровани ръкописни книги.