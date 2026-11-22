Следователите избраха своя представител във Висшия съдебен съвет. Това е Петко Петков от Националната следствена служба. За него са гласували 323-ма следователи.
Конкурент му беше Бойко Атанасов от столичното следствие, за когото има 40 гласа.
Така новият състав на съвета вече е попълнен. Първи своите представители избраха прокурорите, след това и съдиите. В петък и депутатите избраха своята квота от 11 членове на съвета.
Гласуването вчера се състоя в пет избирателни секции по апелативни райони – в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас. Право на глас имаха 453 следователи, от тях гласуваха 378, което прави избирателна активност от 83.44%.
Така Петков става единственият член на Висшия съдебен съвет избран от професионалната квота с мнозинство на първи тур.
Загубилият кандидат Бойко Атанасов има едноседмичен срок, в който да обжалва избора. Ако няма жалба, в началото на декември новият състав на ВСС може да бъде публикуван в Държавен вестник и членовете му да поемат функциите си.
ВСС се състои от 25 членове. 22 души от професионалната и парламентарната квота, както и тримата големи в съдебната власт – председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и главният прокурор.
Новият ВСС трябва да избере главен прокурор и председател на ВАС.Следете новините ни в :
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