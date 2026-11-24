Километрични колони от автомобили затапиха ключови булеварди в Пловдив за втора поредна сутрин. Причината за хаоса е експеримент на полицията, при който в пиковите часове светофарите на натоварени кръстовища се изключват, а трафикът се поема ръчно от регулировчици, предаде Нова ТВ.

Още в ранните часове днес движението по бул. "Руски" край Търговската гимназия е силно затруднено заради ръчното регулиране на кръстовището с ул. "Гладстон". Ден по-рано тежки тапи парализираха и южната част на града, като шофьори се оплакаха, че им е отнел близо час само за да излязат от квартал "Коматево".

"Ужасно е. Трафикът в Пловдив е ужасен. Сутрин гледам преди 7:00 часа да пътувам из Пловдив, понеже след 7:00 часа става ужас. Придвижването е много трудно", разказа жена зад волана.

Други водачи също споделиха, че губят по десетки минути в колоните. "Вчера бях в "Коматево" и беше адски страшно. Хората навлизат в кръстовищата и така блокират пътя от малките улици и не може да се мине. Седи се по 20-30 минути само на светофар, а по "Коматевско шосе" - още половин-един час”, посочи млад шофьор. Друга потърпевша добави, че на светофарите чака почти 40 минути, а пътят до дома ѝ отнема по един час.

От полицията обясниха, че въведената организация е експериментална и има за цел да облекчи пиковото натоварване сутрин и следобед. Целта им е да предложат организация, при която в пиковите часове движението в Пловдив да бъде по-безопасно и по-подредено", заяви старши инспектор Иван Тончев от сектор "Пътна полиция". По думите му мярката е продиктувана от огромното натоварване в определени направления и от интензивното товарно и лекоавтомобилно движение в града.

Засега полицията е ограничила движението само в сутрешния диапазон 7:30 – 9:00 часа. "Необходим ни е поне един месец за набиране на данни, които после да анализираме и да предложим последваща организация на движението", уточни Тончев. Той допълни, че се наблюдават различни кръстовища и там, където мярката не дава резултат, тя ще бъде преустановена.

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