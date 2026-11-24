Върховният касационен съд даде 7-дневен срок на Прокурорската колегия да повиши прокурор във Върховната касационна прокуратура, независимо от мораториума в Закона за съдебната власт. Според върховните съдии ограничението на кадровите правомощия на Висшия съдебен съвет не обхваща случаите, в които има влезли в сила съдебни решения по конкретен казус, които упорито не се изпълняват от съответната колегия, съобщи правният сайт "Лекс".

Казусът е на прокурора от окръжната прокуратура в София Искра Билярска и е свързан с дългогодишната сага около конкурса за повишаване във вече закритата Върховна административна прокуратура.

През септември 2022 г. ПК на ВСС обяви конкурс за повишаване на пет места във ВАП. Класирането излезе на 30 октомври 2023 г., а на 6 декември с.г. бяха повишени първите петима обвинители. От тази дата започна да тече 9-месечният срок по члена от ЗСВ, който дава възможност на магистратите, класирани под чертата и с оценка не по-ниска от 5.00 да бъдат повишени, но при наличието на освободени места. Той изтече на 6 септември 2024 г.

На 22 декември 2023 г. в „Държавен вестник“ бяха обнародвани промените в Конституцията, като в чл. 126, ал. 1 беше записано, че структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата, разглеждащи наказателни дела. Така ВАП престана да съществува и се „появи“ Върховна прокуратура (по-късно тя си върна наименованието Върховна касационна прокуратура).

През януари 2024 г. няколко прокурори, участници в конкурса, сред които Албена Тараланска, Куман Куманов, Радослав Стоев, Иван Кучиев (всички от СГП) и Искра Билярска от ОП-София, подадоха заявления, с които поискаха да бъдат повишени във ВАП.

На 6 март 2024 г. Прокурорската колегия отказа като посочи, че въпреки наличието на свободни места във Върховната прокуратура, поради закриването на ВАП, за която е бил обявен конкурсът, не са налице основания за назначения.

Петимата обвинители обжалваха отказите пред ВАС и пет тричленни състава на ВАС отмениха решенията на Прокурорската колегия и върнаха преписките за ново произнасяне.

На базата на решенията на съда петимата отново подадоха заявления за повишение.

На 30 юли 2025 г. обаче Прокурорската колегия отново отказа.

Радослав Стоев, Албена Тараланска, Куман Куманов, Иван Кучиев и Искра Билярска оспориха втория отказ.

В поредица от свои решения няколко състава на Върховния административен съд обявиха вторите откази на Прокурорската колегия за нищожни и дадоха едномесечен срок на колегията да повиши обвинителите. Решението за Искра Билярска влезе в сила на 25 юни т.г.

Междувременно обаче парламентът наложи мораториум върху кадровите му решения заради отдавна изтеклия мандат, който влезе в сила от 1 юли 2026 г.

Само ден по-късно – на 2 юли, Прокурорската колегия отново се зае с казуса с прокурор Билярска предвид второто решение на ВАС. Кадровиците отложиха разглеждането на молбата ѝ за повишаване във ВКП като основанието за това бяха именно измененията в ЗСВ, с които се налага мораториум върху кадровите въпроси.

Искра Билярска оспори и това решение като този път делото се гледа от ВКС, защото заедно с ограничаване на правомощията на колегиите, депутатите записаха в ЗСВ, че вече ВКС ще се произнася по жалби срещу конкурси в системата на общите съдилища, прокуратурата и следствените органи.

Сега ВКС сложи окончателно точка на спора.

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