Руският терорист Игор Гиркин, който в момента бе осъден на 4 години лищаване от свобода заради антипутински изявления и в момента е в затвора, коментира в Телеграм канала си евентуалното примирие във войната в Украйна, което ще обсъждат кремълският диктатор Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп на срещата си в Аляска в петък. Според бившия полковник от ФСБ, който е човекът, започнал бойните действия в Донбас през 2014 г., Русия няма да спечели нищо от прекратяването на огъня и за пореден път ще остане излъгана.
Гиркин твърди, че т. нар. "Коалиция на желаещите" (държавите, които най-силно подкрепят Украйна и са готови да изпратят свои мироопазващи сили в страната) вече са подготвили 50-хиляден експедиционен корпус, който да бъде разположен в Одеска област и Западна Украйна.
Според крайния руски националист в Кремъл „някои сили“ вече са се примирили с това, че накрая ще трябва „да върнат всичко, а след това да платят и да се покаят“.
"И сега просто се стремят да направят този процес „плавен и постепенен, без сътресения и остри кризи“ — „отстъпвайки“ позиции и територии „бавно и постепенно, без да тревожи населението“, пише той за най-лошия възможен вариант за Русия.
Ето и текста на цялата му публикация в Телеграм:
Да приемем, че в момента Киев (може би) няма дори да изисква връщането на някакви територии, а ще се съгласи „просто на примирие“. Защо? — Просто защото в момента то е по-изгодно за Киев, отколкото за Москва, и е по-необходимо за него. Въпросът е, че „коалицията на желаещите“ вече е подготвила 50-хиляден експедиционен корпус и чака САМО „примирие“, за да го въведе и да го разположи спокойно (без пречки и загуби) в Одеската област и в Западна Украйна.
Освен това — ВСУ подготвят една или дори няколко настъпателни операции и за да концентрират войските си и да ги прикрият, трябва да се предпазят от удари от въздуха — ето тук „примирието“ е много подходящо! А след това (когато „желаещите“ влязат и се укрепят, а войските за настъпление се концентрират) – ще може да се провокира РФ да предприеме ответни действия с някакви напълно нагли нападения и обстрели (ВСУ и така няма да спрат нито за ден!) и отново да се хвърли вината за „нарушаването на примирието“ върху Русия! — Всичко е банално до безобразие, всичко вече е минало много пъти — защо да се измисля нещо ново, ако и така „работи“ добре?
По този начин Тръмп „ще получи своята печалба“ като „миротворец“, „Украйна“ ще е бенефициент от краткосрочното „примирие“, а какво всъщност ще получи Русия? (Е, освен допълнителни трудности и бъдещи проблеми?). – А това за мен е откровено неразбираемо. Ясно е само, че Русия – като воюваща държава – няма да получи нищо добро. Но на какво разчитат нашите „висши чиновници“?!? — Загадка! Наистина ли те вярват, че „въздушното примирие“ по-нататък — без допълнителни (и безкрайни) отстъпки — постепенно ще прерасне в всеобщо, а след това — в безсрочно и по-нататък — в спокойно „мирно уреждане“, в резултат на което Руската федерация, ако не спечели нищо допълнително, то поне ще запази всичко (или почти всичко), което е успяла да отвоюва + ще получи отслабване (или изобщо прекратяване) на санкционния режим? — Ако е така, то остава само да съчувстваме на умствените способности на нашите лидери...
Въпреки че има и друг (много по-тъжен) вариант: в Кремъл „някои сили“ вече са се примирили с това, че ще трябва „да върнат всичко, а след това да платят и да се покаят“. И сега просто се стремят да направят този процес „плавен и постепенен, без сътресения и остри кризи“ — „отстъпвайки“ позиции и територии „бавно и постепенно, без да тревожи населението“ (което ще трябва за пореден път да „прояви разбиране“ и да не изисква „странното“ — отчет от властите за неразбираемо „изтичането“ на СВО, за резултатите от което е платено толкова скъпо). — И тогава? — Тогава „делото е затворено“, но и с това НИЩО НЕ СЕ ЗАВЪРШВА — невъзможно е „да се гмурнеш в море от кал и да не се изцапаш“, излизайки оттам, „сякаш нищо не се е случило“. — Все пак в тази война ще има само един победител и само един победен, „който ще плати за всичко“. И ако това не сме ние — тогава „тъжно“ ще бъде не само за населението, но и за властта (включително „висшите чиновници“).
Затова се надявам и прогнозирам (като „3 към 1“), че поредната „среща“ ще завърши със същото, с което и всички предишни — с непрекъснати приказки без конкретен резултат.
