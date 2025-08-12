Руският терорист Игор Гиркин, който в момента бе осъден на 4 години лищаване от свобода заради антипутински изявления и в момента е в затвора, коментира в Телеграм канала си евентуалното примирие във войната в Украйна, което ще обсъждат кремълският диктатор Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп на срещата си в Аляска в петък. Според бившия полковник от ФСБ, който е човекът, започнал бойните действия в Донбас през 2014 г., Русия няма да спечели нищо от прекратяването на огъня и за пореден път ще остане излъгана.

Гиркин твърди, че т. нар. "Коалиция на желаещите" (държавите, които най-силно подкрепят Украйна и са готови да изпратят свои мироопазващи сили в страната) вече са подготвили 50-хиляден експедиционен корпус, който да бъде разположен в Одеска област и Западна Украйна.

Според крайния руски националист в Кремъл „някои сили“ вече са се примирили с това, че накрая ще трябва „да върнат всичко, а след това да платят и да се покаят“.

"И сега просто се стремят да направят този процес „плавен и постепенен, без сътресения и остри кризи“ — „отстъпвайки“ позиции и територии „бавно и постепенно, без да тревожи населението“, пише той за най-лошия възможен вариант за Русия.

