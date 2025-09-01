От днес в Русия: Учат и 3-годишните, че украинците са нацисти, месинджърът Макс задължително в телефоните

На 1 септември в Русия влизат в сила много нови закони и разпоредби, които могат да засегнат живота на всеки човек. „Важни истории“ събра основните нововъведения.

Интернет и комуникации

Забрана за умишлено търсене на „екстремистки“ материали в интернет, глобата за това нарушение е от 3000 до 5000 рубли. Списъкът с „екстремистки“ материали се поддържа от Министерството на правосъдието и в момента съдържа около 5,5 хиляди източника. ​​Списъкът включва много текстове, свързани с идеологията на нацизма, но има например книгата на Алексей Навални „Патриот“, мемоарите на Марта Хилърс за живота в Берлин през 1945 г. и парчето „Последният звънец“ на рапъра Оксимирон (Мирон Фьодоров).

Министърът на цифровото развитие Максут Шадаев уверява, че законът няма да засегне „обикновените потребители“.

„Говорим за смислено търсене с преодоляване на забраните, които вече са установени от Роскомнадзор, и използване на методи за заобикаляне. Съвсем накратко, не може да има фантазия“, казва един от авторите на закона Ернест Валеев.

Експертите обаче имат въпроси как законът ще работи на практика и, най-важното, как ще се докаже „умишленият“ характер на търсенето. Например, не е ясно дали случайно кликване върху връзка ще се счита за нарушение, казва специалистът по дигитална сигурност и адвокат Станислав Селезньов.

Наред с глобите за търсене на „екстремистки“ материали, властите въведоха и глоби за реклама на VPN мрежи: 50-80 хиляди рубли за физически лица, 80-150 хиляди за длъжностни лица, 200-500 хиляди за юридически лица.

Забрана за прехвърляне на SIM карти на трето лице. Вече можете да прехвърлите SIM карта, регистрирана на ваше име, само на близки роднини - съпрузи, деца, родители, братя, сестри, баби и дядовци и внуци. Глобата за нарушение е 30-50 хиляди рубли за физически лица, до 200 хиляди - за юридически лица.

В същото време законът не забранява „безплатното и краткосрочно ползване на номер за лични нужди“. Тоест, все още можете да позволите на приятел да се обажда от телефона ви. Няма да има и наказание за прехвърляне на телефон на служител на държавни агенции и служби за спешна помощ.

Законът отделно предвижда наказание за организиране на прехвърляне на SIM карти на трети лица - до три години затвор. Участието в такова престъпление се наказва с лишаване от свобода до две години.

Месинджърът Max влиза във всички смартфони. Националният месинджър от ВКонтакте, пуснат тази година, вече трябва да бъде предварително инсталиран на всички джаджи, продавани в Русия. Той ще замени VK Messenger в списъка със задължителни предварително инсталирани приложения.

„Основното конкурентно предимство на платформата ще бъде дълбоката интеграция с държавните услуги“, обещава съответната комисия на Държавната дума. За да популяризират Max, властите планират да прехвърлят там чатове за родители на ученици, учители и домашни чатове.

Експертите по дигитална сигурност отбелязват, че данните, събрани от месинджъра, могат да изтекат или да бъдат използвани „за оказване на натиск върху дисиденти“.

„Изобщо не бих водил никаква кореспонденция в него, която не бих искал да оповестявам публично“, казва експертът.

Интересен въпрос: как властите ще гарантират, че Max е предварително инсталиран на продуктите на Apple? Компанията не работи официално в Русия от март 2022 г.; продуктите ѝ се доставят чрез паралелен внос. Сега, когато активирате например iPhone в Русия, ще бъдете подканени да отидете на страницата с приложения, достъпни за изтегляне, където има и „VK Messenger“. Но този екран може просто да бъде затворен. „Въпросът е дали законодателите ще бъдат доволни от подобен механизъм и дали ще могат да променят този списък. Изглежда така. Или наистина ще е необходима предварителна инсталация, но това се прави ръчно. По този начин телефоните ще се продават вече активирани, което вероятно няма да се хареса на купувача“, казва блогърът Wylsacom (Валентин Петухов).

С джаджите на Android всичко е по-просто: там приложенията се изтеглят автоматично от вътрешната памет или се появяват връзки за изтегляне на файлове.

Забрана за реклама в Instagram и Facebook, глобата за нарушение е 2000-2500 рубли за граждани, 4000-20 000 за длъжностни лица, 100-500 хиляди за юридически лица. Глоба може да бъде наложена както на рекламодателя, така и на блогъри, публикували рекламата.

„Първо, забраната се отнася до блогъри, които засягат чувствителни теми; не очакваме целенасочено преследване на тези, които рекламират доставка на торти или продажба на туристически пакети“, каза адвокат, който се занимава със случаи в дигиталната сфера.

Не е ясно дали ще има глоба за реклама, публикувана преди влизането в сила на закона. Миналата година един от авторите на закона, Александър Хинштейн, заяви: „Ако има споразумение, да речем, за годишен период за реклама, е ясно, че в този случай никой няма да носи отговорност за него, ако споразумението е сключено преди влизането в сила на закона.“ През юни 2025 г. обаче заместник-началникът на Роскомнадзор посъветва да се премахне цялата реклама в забранените социални мрежи до 1 септември, за да се избегне глоба.

Според една от агенциите, сътрудничещи си с блогъри, блогърите ще губят около 2 милиарда рубли годишно поради новия закон. В същото време Асоциацията на блогърите и агенциите изчисли, че през 2026 г. данъците към бюджета само от реклама в Instagram ще възлизат на около 1,4 милиарда рубли.

Култура, наука и образование

Забрана за пропаганда на наркотици в литературата, киното и интернет. Глобата за нарушение за граждани е 2-4 хиляди рубли за разпространение на съответна литература и произведения на изкуството, 5-30 хиляди рубли за пропаганда на наркотици в интернет. За многократна пропаганда в интернет в рамките на една година - до две години лишаване от свобода.

Законът има две изключения за литературата и киното. Първо, произведения, в които наркотиците „съставляват неразделна част от художествената концепция, обоснована от жанра“, не попадат под пропаганда на наркотици. Но такива книги и филми трябва да бъдат специално обявени. Второ, законът не се прилага за произведения, публикувани преди 1 август 1990 г. „Конан Дойл, Лев Толстой, Булгаков и т. н. няма да бъдат обхванати“, обеща депутатът Фьодор Крашенинников.

Музикантите вече страдат от закона. Роскомнадзор забранява песни за промотиране на наркотици, а музикалните лейбъли и стрийминг услугите молят изпълнителите да премахнат парчета, които споменават наркотици. Музикантите също са помолени да записват нови версии на песни, където не се споменават наркотици или тези реплики са заглушени. Някои са съгласни.

„Мисля, че това е позор. Мисля, че това е проява на максимална некомпетентност“, коментира цензурата в музиката рапърът Птаха (Дейвид Нуреев).

Пълна забрана за образователни дейности за „чуждестранни агенти“. До 1 септември забраната се отнасяше само за образованието на непълнолетни. Властите считат образователни дейности за „лекции, презентации, семинари, майсторски класове, кръгли маси, дискусии“. Забраната за преподавателска дейност за „чуждестранни агенти“ е запазена в предишния си вид: те не могат да се занимават с нея в държавни и общински институции.

Седмица преди влизането в сила на закона, Руският книжен съюз предупреди книжарниците за последствията от продажбата на книги от „чуждестранни агенти“ след 1 септември. По-специално, те няма да получават подкрепа за наем и реклама и няма да могат да доставят книги на училища и библиотеки. Много магазини продават произведения на „чуждестранни агенти“.

Друго следствие от закона е, че руската платформа за събиране на дарения Boosty забрани на „чуждестранни агенти“ да публикуват нови публикации.

„Госуслуги“ от ФСБ за учени. Научните институции, които планират чуждестранно сътрудничество, ще трябва да качват всички планове за него в единна информационна база и да получават одобрение от специалните служби. Една от целите е да се контролира трансферът на научни резултати в чужбина.

Новият закон ще усложни живота на учени, чиновници и сили за сигурност и може да намали международното сътрудничество до нивото от съветската епоха, пише изданието T-Invariant. Възможно е да има още повече наказателни дела срещу учени, смята бившият ректор на един от университетите:

„От една страна, ФСБ ще знае повече за текущите научни проекти. От друга страна, за да оправдаят натоварения си график, те ще се опитат да скалъпят дела, като по този начин обосноват необходимостта от затягане на законодателството.“

„Разговори за важното“ в детските градини. Уроци по пропаганда за деца на възраст 3-7 години ще се провеждат в тестов режим в 19 региона на Русия, включително Москва, както и в окупираните Донецка, Луганска и Запорожка области. В някои региони уроците вече са в ход.

Преди година, когато „Разговори за важното“ набираха скорост в училищата, учителят Дмитрий Зицер каза, че руските власти неминуемо ще поискат да се повлияе и на по-малките ученици:

„Представете си ситуацията: осемгодишно дете отива на училище, а в училище му казват, че трябва да целуне портрета на Путин на вратата, а след това му казват, че в Украйна живеят укронацисти или евреи-бандеровци. И че най-умните хора живеят в Русия и затова имат право да убиват други. А у дома му казват: „Не слушай какво се случва в училище“. Това не се случва. И освен начална шизофрения, човекът няма да получи нищо.“

Медицина

Фелдшери и акушерки вместо лекари. Здравните работници от средно ниво могат да заместят лекарите при предоставянето на първична и спешна медицинска помощ. Те могат да събират анамнеза, да провеждат прегледи, да записват електрокардиограма, да правят експресен анализ на кръвната захар и други прости тестове. Ако фелдшерът подозира сериозно заболяване, той е длъжен да изпрати пациента на лекар.

Специалистите със средно медицинско образование биха могли да се справят с отделни медицински задачи, но натовареността на фелдшерите вече е „непомерна“, поради което те напускат професията, казва Дмитрий Беляков, председател на синдиката Feldsher.ru.

През февруари тази година министърът на здравеопазването заяви, че в Русия има недостиг на около 23 300 лекари и 63 600 медицински персонал от средно ниво. Правителството иска да направи всички бюджетни места в медицинските училища целеви: ако това се случи, завършилите ще бъдат задължени да работят определен период в държавни организации.

Забрана за шофиране за хора с аутизъм. Списъкът със заболявания, които забраняват шофирането, е разширен. Той вече включва аутизъм, синдром на Рет и синдром на Аспергер.

Владимир Менделевич, психиатър и професор в Казанския държавен медицински университет, смята, че всеки човек, диагностициран с аутизъм, не трябва да бъде лишаван от шофьорска книжка:

„В рамките на аутистичния спектър може да има умствена изостаналост, двигателни нарушения или може да има абсолютно адекватен човек. Следователно принципът на формиране на този списък не може да се счита за научен. Необходими са по-точни критерии или това ще остане по преценка на лекарите, които ще издават шофьорска книжка.“

Освен това, Държавната инспекция по безопасност на движението ще има нови възможности да лиши лице от шофьорска книжка, ако у него се установи някое от заболяванията от списъка. Това може да стане въз основа на резултатите от медицински преглед или посещение в клиника.

Увеличение на таксите

За шофьорите. Цената за получаване на шофьорска книжка ще се удвои - от 2 на 4 хиляди рубли, за документ от ново поколение - от 3 на 6 хиляди рубли. Таксата за издаване на свидетелство за собственост на превозно средство ще се увеличи от 800 на 1200 рубли, хартиеното свидетелство за регистрация на превозно средство ще поскъпне от 500 на 1500 рубли, а пластмасовото - от 1500 на 4500 рубли.

За мигранти. Въвеждат се нови такси за чуждестранни работници: 4200 рубли за издаване или преиздаване на патент, същата сума за удължаване на разрешение за работа, 2100 рубли за дубликати на патент или разрешение за работа, 1000 рубли за удължаване на временен престой и 500 рубли за регистрация по мястото на престой.

В Москва и Московска област последната такса може да бъде избегната чрез инсталиране на приложението Amina и уведомяване на Министерството на вътрешните работи за мястото на пребиваване.