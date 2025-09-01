Остров в Карибско море печели милиони от домейна .ai

През 80-те години, когато интернет едва започва да се развива, всяка страна получава свой собствен домейн, по който може да бъде разпозната в новия виртуален свят. САЩ получават домейн .us, Великобритания – .uk, а малката територия Ангилия в Карибския басейн получава името .ai, което по това време няма особено значение, разказва Би Би Си.

Но сега, на фона на бурното развитие на изкуствения интелект (от английски AI - artificial intelligence), се оказа, че с този домейн Ангилия е ударила джакпота. Все повече компании и частни лица плащат на властите й за използването на домейн името .ai.

Един от тях - американският предприемач Дхармеш Шах, е похарчил тази година 700 000 долара за закупуването на красивия уеб адрес you.ai.

Шах разказа, че е купил адреса, защото му е хрумнала „идеята да създаде ИИ-продукт, който ще позволи на хората да създадат дигитална версия на самите себе си“. Клонингът би могъл да позволи на потребителите „да изпълняват определени задачи от тяхно име“.

Според данни на услугата, която следи регистрацията на домейн имена, броят на уебсайтовете с адрес .ai за последните 5 г. е нараснал десетократно, а за последната година — се е удвоил.

Сега тази малка територия с население от едва около 16 000 души трябва да разбере как ефективно да използва предимството с името и да го превърне в стабилен източник на доходи в бъдеще.

Основният източник на приходи за икономиката на Ангилия, както и за другите малки острови в Карибския басейн, е туризмът. В последно време тук пристигат най-заможните туристи, особено от САЩ.

Според местната статистическа служба миналата година карибският остров е бил посетен от 111 600 туристи – рекорден показател. Но всяка есен през Ангилия минават урагани, което се отразява зле на туризма.

Приходите от продажбата на уеб адреси започнаха да играят важна роля в диверсификацията на икономиката на територията, за което споменава Международният валутен фонд в последния си доклад.

В проектобюджета си за 2025 г. правителството на Ангилия отбелязва, че през 2024 г. държавата е спечелила от продажбата на домейн имена 105,5 млн. източнокарибски долара (39 млн. щатски долара). През миналата година това е съставлявало почти една четвърт от всички бюджетни приходи. Според данни на МВФ туризмът е донесъл 37% от приходите.

Властите на Ангилия разчитат, че през тази година приходите от търговията с домейн имена ще нараснат до 132 млн. източнокарибски долара, а през 2026 г. – до 138 млн.

Ако през 2020 г. е имало по-малко от 50 000 уеб адреса с домейн .ai, то сега те са над 850 000.

Ангилия е британска отвъдморска територия, но страната има висока степен на автономия. Великобритания отговаря за нейната сигурност и предоставя финансова помощ по време на кризи и природни бедствия.

Точната цена на домейн имената .ai не се разкрива, но според някои данни цените започват от 150-200 щатски долара. На всеки две години за подновяването им ще трябва да се заплати приблизително същата сума.

По-популярните домейн имена обаче се продават на търгове, някои от тях - за стотици хиляди долари. Цената за подновяване остава относително ниска.

Почти цялата печалба от продажбата отива в държавната хазна на Ангилия, но според някои данни около 10% се падат на американската компания Identity Digital, която се занимава с администрирането на домейна.

Най-скъпият уеб адрес в зоната .ai засега остава покупката на Дхармеш Шах, но през последните седмици аукционите донесоха на властите на Ангилия стотици хиляди долари. През юли за адреса cloud.ai бяха платени 600 000 долара, а за адреса law.ai – 350 000 долара.

Ангилия далеч не е единствената страна, която е направила бизнес от продажбата на домейн имена.

През 1998 г. малкият остров Тувалу продаде правото да предоставя домейн името си .tv на американската фирма VeriSign. Съобщава се, че в началото цената на лиценза е била 2 млн. долара годишно, а след това тази сума е нараснала до 5 млн.

За разлика от Тувалу обаче властите на Ангилия сами получават значителна част от печалбата от продажбата на уеб адреси. Сега те се надяват, че стабилните приходи от този бизнес ще им помогнат да привлекат средства за развитие, включително за строителството на ново летище, подобряване на инфраструктурата и системата на здравеопазването.