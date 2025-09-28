Древнo кану е открито след урагана ''Иън'', който опустоши Флорида

Флорида отдавна се самоопределя като световна столица на голфа, ухапванията от акули и ударите от мълнии. След опустошителния ураган „Иън“ едно забележително откритие укрепи лидерската ѝ позиция и в друга област: древните канута – някои от тях дори праисторически, предаде Гардиън.

Държавните археолози току-що завършиха трудоемката консервация на древно дървено кану, намерено от жител на Форт Майърс по време на разчистването след „Иън“ през 2022 г. То се присъединява към още около 450 дървени лодки и канута на хиляди години, регистрирани или съхранявани от Департамента по исторически ресурси на Флорида. Сегашната находка обаче е необичайна: според властите това е първото кану, което виждат, изработено от махагон, и вероятно е внесено – най-вероятно от Карибите.

Крехкото кану е дълго 2,7 метра. Възрастта му се установява чрез радиовъглероден анализ и други методи. Изследователите допускат, че може да е тип cayuco – кану, каквито са използвали испанските конквистадори, заселили се в района през XVI век. „Сравнихме го с канутата в нашите колекции и регистри – формата му е много нетипична, което беше първият знак, че вероятно не е от Флорида“, казва Сам Уилфорд, заместник-щатен археолог на Флорида. „По повърхността личат следи от железни инструменти, а знаем, че това е исторически период – европейците въвеждат железните сечива в Америка.“

Опитите за по-точно датиране засега са затруднени. „Изпратихме две проби за радиовъглеродно датиране и все още работим с тези резултати, защото излязоха по-ранни от очакваното“, допълва Уилфорд. Възможно е върху повърхността да е нанасян битум, който да пречи на анализа, или резултатите да отразяват възрастта на дървото, а не момента на изработката. „Дървото може да е загинало много преди да бъде оформено като кану – например да е било плавник или да е съхранявано, преди да се използва.“

„Иън“ нанесе „катастрофални“ щети, когато връхлетя югозападна Флорида през септември 2022 г. с ветрове до 150 мили в час (около 240 км/ч) и щорм с височина до 18 фута (около 5,5 м). Смята се, че кануто е било изтръгнато от речното корито и отнесено в двор в Форт Майърс, където собственикът го открил при почистването и уведомил властите. „Очевидно е било дълго време под вода – личат петна, но когато го получихме, беше сухо“, разказва Уилфорд. Следвало е внимателно сухо почистване с прахосмукачка и меки четки, а всеки етап от консервацията е документиран.

Флорида е мястото с най-много открити древни канута в Западното полукълбо – регистрирани са над 200 обекта. Много от тях са изработени и използвани от местни индиански народи, включително микосуки и семиноли, обитавали огромни територии на щата, особено влажните зони на Евърглейдс. Най-старото известно кану е открито край Орландо и се отнася към средния архаичен период – приблизително преди 7000 години.

Като се има предвид, че около една пета от Флорида е покрита с вода, не е изненадващо, че канутата са били повсеместни през цялата история на региона. „Това е въпрос на среда“, казва Уилфорд. „Първо местните народи, а после и европейците, са се нуждаели от канута, за да се придвижват. Влажният климат пък е допринесъл за тяхното запазване.“

Канутата, събрани от щатския департамент, се съхраняват в централен археологически музей, който не е отворен за публика. Част от тях обаче пътуват: в момента 26 канута са на заем в музеи в САЩ. „Невероятно вълнуващо е“, казва Уилфорд. „Всяко кану – дори и фрагмент – разказва история. И всяка от тези истории е уникална.“