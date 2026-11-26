Русия атакува тази нощ украинската столица Киев с балистични ракети. Има и пострадали. За това съобщава Киевската градска военна администрация.
„В резултат на нощната вражеска атака срещу столицата са пострадали седем души“, се казва в съобщението, цитирано от УНИАН.
Кметът на столицата Виталий Кличко уточни, че четирима от ранените са откарани в болница, като състоянието на двама от тях е тежко.
По време на балистичната атака срещу Киев Кличко съобщи за попадение в Деснянския район. Първо ракетата е ударила сграда на територията на промишлена зона, а след това е уцелила още една нежилищна сграда. Удар е имало и по търговски център в същия район.
Освен Киев, тази нощ Русия удари и втория по-големина град Харков, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и Укринформ.
Двама са загинали при удар по многоетажен жилищен блок.
Най-малко трима са ранените, информира в приложението Телеграм харковският кмет Игор Терехов, според когото може да има и затрупани под развалините хора.Следете новините ни в :
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