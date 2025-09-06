Битката за най-стария манастир в света: Игуменът на Синай се оттегля, обвини Москва за разкола

Игуменът на раздирания от спорове Синайски манастир “Св. Екатерина” архиепископ Дамян обяви, че ще започне процедура по своето наследяване, като дава знак, че ще се оттегли, съобщава гръцкият вестник Kathimerini.

Това се случва, след като месеци наред Синайският манастир, известен като “най-стария населяван без прекъсване манастир в света”, е ключов предмет на спор между египетската държава и манастира за собствеността на земята и сградите, а повод за разкол между братята в манастира се оказа фигурата на 91-годишния игумен.

В изказването си от 4 септември архиепископът посочва като отговорна Московската патриаршия за разделението в православния свят и благодари на църквите, които са защитили Синайската обител в трудното за нея време, сред които споменава и Българската църква.

Началото: какво се случи със Синайския манастир?

След като египетският съд постанови, че монасите могат да използват манастира, но собствеността върху земите остава на египетската държава, последваха поредица от международни реакции, включително изявления на Световния съвет на църквите и дискусии в Европейския парламент.

Изявление на египетския съд

Египетският съд в Исмаилия излиза с решение от 28 май, в което се казва, че монасите имат право да използват мястото, на което се намира манастира, но земята принадлежи на държавата.

Реакции на решението на египетския съд

Последваха незабавни, но остри реакции от различни православни епископи. Атинският архиепископ Йероним го нарече “скандално решение, представляващо грубо нарушение на човешките и в частност религиозните свободи”. Според Йероним манастирският имот бива отнет и конфискуван, а Синайският манастир – изправен пред “екзистенциална заплаха”.

“Категорично осъждам всеки опит за промяна на дългогодишния статут, съществуващ вече 15 века в този свещен регион”, подчертава още архиепископът.

Александрийският патриарх Теодор II в телефонно обаждане до архиепископ Дамян изрази подкрепата на Александрийската патриаршия за историческия манастир и “доверие в политическите и държавните власти на Египет”, след като египетската държава излезе с официално изявление поради реакциите.

Президентските власти и министерството на външните работи на Египет потвърдиха “своята пълна ангажираност за запазване на уникалния и свещен религиозен статут на манастира “Св. Екатерина” и за предотвратяване на всякакви нарушения”.

Притесненията обаче са, че при такова решение на Съда в Исмаилия монасите остават на милостта на египетската държава. Съответно в бъдеще – биха могли да се окажат гости в собствения си дом – дом, който е средище на православното монашество от 1500 години.

Говорителят на египетското външно министерство припомня, че съдът отбелязва съществуването на терени, които са обявени за природни резервати, далеч са от манастира и нямат никакви документи за собственост. В същото време съдът одобрил продължаването на използването на манастира от монасите.

В началото на август гръцкият парламент прие закон, който предоставя правен статут на манастира, позволяващ му “да функционира по-надеждно и стабилно в своите дела”. Намесата на Атина идва след интензивен дипломатически обмен между гръцката държава и Кайро.

Световният съвет на църквите на 24 юни също излиза с изявление в подкрепа на Синайския манастир, в което призовава генералния секретар на ССЦ да изпрати официално писмо до президента на Египет. ССЦ държи да се поиска “ясна и задължителна спогодба, че манастирът притежава терена и сградите си за вечни времена”.

Два дни по-късно обаче египетският министър на външните работи Бадр Абделати заявява (в. “Катимерини”), че реакцията на съдебното решение “е в сериозно несъответствие с реалността на място” и че неправилно се интерпретират правните параметри на решението. Абделати подчертава, че “съдебното решение запазва съществуващия статут на манастира и гарантира собствеността му върху религиозните обекти”.

Защо е значим Синайският манастир?

Освен най-старият непрекъснато обитаван манастир в света, Синайската обител е част от списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. Тук Моисей вижда неизгарящата къпина и чува Божия глас, Който Му известява, че е избран да спаси еврейския народ от египетско робство. На планината Синай пророкът получава и скрижалите с Десетте Божи заповеди. Манастирът “Св. Екатерина” е построен от император Юстиниан I между 527 и 565 г. Според преданието тук е посечена с меч св. Екатерина заради християнската си вяра през 305 г.

Разкол в братството

Синайският манастир “Св. Екатерина” е в диоцеза (каноничната територия) на Йерусалимската патриаршия, но има автономен статут, тоест може да взема самостоятелно решенията си. В писмо, адресирано до Йерусалимския патриарх Теофил с дата 30 юли, група от 15 монаси, членове на братството, обявяват решението си да отстранят архиепископ Дамян от игуменския пост, на който архиепископът е бил малко над пет десетилетия.

Според публикувания в “Ортодокс таймс” отговор на игумена разбираме, че той смята действията на тези монаси за неканонични, сравнява ги с предателство и смята, че застрашават единството на братството. Архиепископ Дамян припомня началото на кризата в Синай през 2012 г., когато тогавашният кмет на град Св. Екатерина и губернаторът на Южен Синай завеждат съдебно дело срещу историческия манастир. Възраженията на монасите срещу архиепископа са главно относно наскоро приетия от Гърция закон. Игуменът подкрепя гръцкия закон за правния статут на Синайския манастир и го вижда като възможен край на голготските мъки на Синайската обител.

Йерусалимската патраршия - претенции за власт?

В официално писмо от 1 август, адресирано до архиепископ Дамян, патриарх Теофил казва, че Йерусалимската патриаршия “притежава духовна и каноническа юрисдикция върху Патриаршеския и ставропигиален Синайски манастир”. Йерусалимският патриарх обещава да изпрати тричленна делегация в манастира, “за да подпомогне разрешаването на проблема в дух на истина, помирение и сътрудничеството с братството на Синай”.

В същия ден гръцкият парламент одобрява законопроекта, гарантиращ правния статут на манастира “Св. Екатерина”.

От своя страна архиепископ Дамян отхвърля претенциите за юрисдикцията на Йерусалимския патриарх, като се позовава на указ на Вселенската патриаршия, че манастирът е “автономен, самоуправляващ се, свободен, незаробен, неприкосновен, неподчинен на ничий престол…”. Архиепископът подчертава, че никога не е търсил съда на Йерусалимския патриарх, а още в първото си писмо към него е написал, че апелът на разбунтувалите се монаси е "необоснователен и безпочвен". Игуменът описва изявленията на патриарх Теофил като "чисто недоразумение".

В обръщението си от 4 септември архиепископ Дамян споменава за писмо, което е получил от Йерусалимския патриарх Теофил: „...То разглежда манастира като придатък на Йерусалимската патриаршия, в противоречие с гореспоменатия Сигилион (патриаршески указ, бел. а.)“.

Вътрешната криза се задълбочава – неразбирателството между част от братството и игумена продължава

До края на август месец събитията значително загрубяват. На 26 август архиепископ Дамян излиза с изявление, че група от монасите са го нападнали. По думите му той е отишъл в манастира следобед “с цел помирение и диалог с малката група бунтовни монаси”, защото е разбрал, че братята са планирали да свикат събрание без неговото участие и да променят управленските правила. Тези от монасите, които не са участвали в нападението, са защитили своя игумен и са изгонили разбунтувалата се група извън манастира.

Напълно различна картина представят изгонените монаси. Според тях архиепископ Дамян след дълго отсъствие се появил в Синайската обител, придружен от около десет телохранители. Бодигардовете извели насилствено отците от килиите им един по един. Епископът седял в кабинета си и наблюдавал как се развива драмата. 12 от монасите се оказали извън портите на манастира, като били принудени да прекарат нощта навън. Според изгонените монаси твърдението на игумена, че е бит, е лъжа. “Всичко това се е случило въпреки факта, че египетската полиция и силите за сигурност пристигнали пред манастира и настоятелно поискали от натрапниците да отворят портите”, добавят те.

Цялата афера не върши добра услуга на православието, пише Ефи Ефтимиу в “Ортодокс Таймс”. “Най-важното: кой печели от този образ на хаос в може би най-известния православен манастир в света? Кой би искал изобщо такова безредие?”, добавя още той. Ефтимиу заключва, че може би е време старият игумен да отстъпи мястото си, но по описания ред и начин, а не да бъде “принудително изгонван”.

Подкрепа от Вселенската патриаршия

Св. Синод на Вселенската патриаршия изрази своята пълна подкрепа към архиепископ Дамян като “законния и каноничен епископ и игумен на Синайския манастир” в изявление от 29 август, съобщава Kathimerini.

Гръцкият посланик в Кайро, Николаос Папагеоргиу, и генералния секретар по въпросите на религията в гръцкото просветно министерство, Йоргос Каландзис посетиха Синайския манастир в първия ден на новата църковна година в опит да посредничат между игумена и разбунтувалите се срещу него монаси. На 4 септември игуменът на манастира, архиепископ Дамян, е започнал процедура по наследяването си, като планира да се оттегли.

Какво следва?

От няколко дни Синайският манастир е затворен. Междувременно египетските власти изразяват недоволство заради невъзможността той да бъде посещаван в туристическия сезон. Това може да доведе до последващи действия от тяхна страна, за да се възстанови нормалната работа на манастира.