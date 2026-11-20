"От днес сглобката не е порок, а добродетел." Това заявиха от парламентарната група на ГЕРБ-СДС по повод днешния избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.
"В Конституцията е записано, че са необходими 160 гласа за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Духът на разпоредбата всъщност предполага широко парламентарно мнозинство и смятам, че днес всички народни представители отговорно изпълниха задължението си както към избирателите, така и към държавата", каза Рая Назарян.
Тя добави, че след конституирането на новия състав на съвета темата за функционирането на органи с изтекъл мандат вече няма да бъде на дневен ред.
"Макар да нямахме свои кандидати, с гласуването си заявихме отговорността си и показахме колко е важно да бъде обновен съставът на ВСС", каза още Назарян.
Даниел Митов поздрави новата "сглобка".
"Продължаваме промяната" и "Демократична България" успяха да се сглобят с "Прогресивна България", с правителството, което и те, и ние смятаме за проруско. Очевидно от днес сглобката не е порок, а добродетел", каза той.
На въпрос на журналисти какво мисли за идеите на ДБ за конституционни промени Митов отговори, че конституциите не бива да се променят често и подобни изменения трябва да бъдат много добре обмислени.
"Ще видим какви идеи имат, но те вече имат сглобка", каза още той.Следете новините ни в :
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