"От днес сглобката не е порок, а добродетел." Това заявиха от парламентарната група на ГЕРБ-СДС по повод днешния избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.

"В Конституцията е записано, че са необходими 160 гласа за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Духът на разпоредбата всъщност предполага широко парламентарно мнозинство и смятам, че днес всички народни представители отговорно изпълниха задължението си както към избирателите, така и към държавата", каза Рая Назарян.

Тя добави, че след конституирането на новия състав на съвета темата за функционирането на органи с изтекъл мандат вече няма да бъде на дневен ред.

"Макар да нямахме свои кандидати, с гласуването си заявихме отговорността си и показахме колко е важно да бъде обновен съставът на ВСС", каза още Назарян.

Даниел Митов поздрави новата "сглобка".

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" успяха да се сглобят с "Прогресивна България", с правителството, което и те, и ние смятаме за проруско. Очевидно от днес сглобката не е порок, а добродетел", каза той.

На въпрос на журналисти какво мисли за идеите на ДБ за конституционни промени Митов отговори, че конституциите не бива да се променят често и подобни изменения трябва да бъдат много добре обмислени.

"Ще видим какви идеи имат, но те вече имат сглобка", каза още той.

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