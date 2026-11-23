20 дни след междинните избори в САЩ повторното преброяване на гласовете в някои щати показва, че демократите са спечелили най-голямото си мнозинство в Камарата на представителите от 1992-а година насам.

В 5-и избирателен район на Северна Каролина демократът Чък Хъбард е победил републиканския представител Вирджиния Фокс. Така Демократическата партия ще имат поне 258 от 435 места в Долната камара на Конгреса, съобщи БНР.

Остават неясни победителите в 4 района, така че тази преднина може и да нарасне. А представителят на демократите Хакийм Джефрис от Ню Йорк се очаква да стане първият тъмнокож председател на Камарата на представителите.

Ройтерс припомня, че през 30-те години на XX век демократите са имали и по-големи мнозинства от 313 или повече места, а десетилетие по-рано с подобен резултат превесът е бил за републиканците.

Убедителната победа на демократите този път показа дълбокото разочарование от начина, по който президентът Доналд Тръмп управлява икономиката, както и от решението му да започне война срещу Иран - ход, довел до рязко поскъпване на горивата, коментира Ройтерс.

В редица проучвания избирателите са изразили гняв от неуспешния начин, по който Тръмп се е справил с поскъпването на живота.

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