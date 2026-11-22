Оранжев код за силен вятър е обявен в голяма част от Централна и Западна България за утре, 23 ноември, а в останалата част от страната има предупреждение за потенциално опасно време – жълт код, заради силен вятър. Това съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от БТА.

Предупреждението от втора степен (оранжев код) обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, София град, както и части от София област, Ямбол, Перник, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали, Велико Търново,

Жълт предупредителен код е обявен за областите Русе, Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Смолян, Благоевград, Кюстендил, а също и за части от Ямбол, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пазарджик и София област. По Крайбрежието се очаква и силно вълнение, допълва БТА.

Следете новините ни в :