Шофьор с краден автомобил се е блъснал в полицейска кола след преследване в центъра на София, съобщи БНР. Автомобилът е бил откраднат в населено място близо до столицата по информация на общественото радио.
Мъжът е криминално проявен и вече е задържан, предава още БНР.
Водачът се е ударил в патрулен автомобил, а след това и в стена. Това се е случило след подаден сигнал и при опит да избяга от екипите на столичната полиция.Следете новините ни в :
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