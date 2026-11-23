„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в части на столицата утре, съобщиха от дружеството.

Заради извършване на строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски“ в с. Желява се налага спиране на водоподаването от 12:00 до 16:00 часа на с. Желява.

Във връзка с отстраняване на авария на водопровод при бент „Кокаляне“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на

Ресторант „Златна рибка“

с. Кокаляне -

СБПЛР Панчарево

с. Панчарево – между ул. „Вукова кория“, ул. „Юрий Гарарин“ и ул. „Урвич“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

„Софийска вода“ АД предварително се извинява на своите клиенти за причинените временни неудобства!

Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез СМС.

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