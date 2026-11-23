Протест против Топлофикация София се организира на 27 ноември, петък, на Орлов мост от 17 до 22 часа. Организаторите във фейсбук се заканват протестиращите да блокират "Цариградско шосе".

Призоваваме всички граждани, засегнати от безобразното качество на услугата, липсата на топла вода, проблемите с отоплението и безкрайните аварии, да се присъединят към протеста, пишат още организаторите.

Те изброяват засегнатите райони: Слатина, Гео Милев, Редута, Дружба 1 и 2, Младост 1, 1А, 2,3 и 4, Изток, Изгрев, Дианабад, Дървеница, Мусагеница, Студентски град, Полигона, Яворов, Подуяне, Цар Иван Асен II, Христо Смирненски, Хладилника, Малинова долина, Витоша, Лозенец (засегнатите части).

Това не е проблем на един квартал. Това е проблем на хиляди домакинства. Плащаме сметки, получаваме некачествена услуга и сме принудени да търпим последствията от чуждата некомпетентност. Не искаме обещания. Не искаме оправдания. Искаме работеща услуга срещу парите, които плащаме!, пишат още организаторите.

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