11 души са задържани при спецакция срещу фалшиви ТЕЛК решения, която се провежда в цялата страна. Сред тях има и четирима лекари и петима посредници, съобщи NOVA.

Операцията се провежда в три области - София, Разград и Враца (в района на Мездра).

Очаква се да бъдат задържани и ползватели на фалшивите ТЕЛК.

Очаквайте подробности.

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