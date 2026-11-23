Необлагаемата вноска от работодател за доброволно пенсионно осигуряване, животозастраховки и здравни фондове да се увеличи от сегашните 60 лева на 100 евро, предлага Демократична България.

Предложение за промени в нормативната уредба обяви депутатът Владислав Панев. "Сегашният лимит влиза в сила през 2007 г. и тогава е представлявал 20% от средната заплата. Сега вече той е само 2% и затова има крещяща нужда от осъвременяване", мотивира се той в публикация във фейсбук.

"Защо това е важно? Първо, за да се разтовари социалната система. Хора с договори с частни здравни фондове ще ползват по-малко услугите на държавната здравна каса. Същото се отнася и за третия пенсионен стълб, както и за вреди по застраховките Живот. Второ, повечето мерки на последните правителства са проинфлационни - да се харчи повече. Тази мярка е точно обратното - да се инвестира. Това отнема горещи пари от потреблението и ще охлади поскъпването на цените", посочва депутатът.

"Трето, насърчаваме личната отговорност. Човек да мисли за бъдещето, а да не разчита за всичко на държавата. Това е в основата на нормалното общество.

Четвърто, повишава се инвестиционната култура. Да не набиваме всичките си спестявания в имоти, така че цените да се балонизират, 25% от жилищата в София да стоят празни и в същото време хората в нужда да не могат да си позволят първо дом", продължава той.

Според него предложението ще донесе много ползи и съвсем малък пропуснат приход за бюджета.

"Утре на бюджетна комисия ще бъде първото изпитание за тази поправка и се надявам да намерим консенсус по нея", пише той.



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