Гръцката обществена радио и телевизия ERT публикува обширен анализ за нарастващия брой нападения срещу търговски кораби в западната част на Черно море, като се позовава на данни на компанията за морска сигурност Diaplous.

Нападенията срещу търговски кораби в западната част на Черно море се увеличават, като основните засегнати райони са морските пространства край България и Румъния. Според данни на компанията за морска сигурност Diaplous, с които разполага АНА-МПА, от 21 юли до 17 ноември 2026 г. са регистрирани 18 инцидента. При тях има съобщения за загинали, ранени и изчезнали моряци, както и за загубени плавателни съдове.

Увеличението е особено осезаемо от началото на октомври. Между 5 октомври и 17 ноември са регистрирани най-малко 15 инцидента, при три за периода юли–август. До 16 ноември Diaplous е отчела 17 нападения, преди атаката срещу „GAS HUSKY“.

Инцидентите вече не се ограничават до морските райони на Русия и Украйна, а засягат и плавателни маршрути към пристанището Констанца и река Дунав, в близост до бреговете на две държави – членки на НАТО, пише БГНЕС.

Атаката срещу „GAS HUSKY“

Последният сериозен инцидент е свързан с плаващия под либерийски флаг газовоз „GAS HUSKY“, който е бе поразен на 17 ноември на около 50 морски мили източно от Бяла, България. Корабът е построен през 2012 г., с дедуейт 7218 тона, и се управлява от гръцката компания Stealth Maritime Corporation. Превозвал е около 3400 тона втечнен газ от Александрия, Египет, до румънското пристанище Мидия.

Българските власти съобщиха, че корабът е потънал, а всичките 19 членове на екипажа, всички граждани на Филипините, са били спасени и транспортирани до Варна. На следващия ден областният управител на Варна заяви, че плавателният съд е бил поразен четири пъти. Морски източници съобщиха пред Ройтерс, че е използвана безпилотна система, но българските власти не са потвърдили какви точно средства са били използвани при атаката.

Това е вторият кораб с гръцка собственост, поразен край българското крайбрежие за по-малко от месец.

На 28 октомври „Contship Jet“, управляван от Contships Management и свързан с интересите на Николаос Патерас, бе атакуван от три безпилотни надводни плавателни съда, докато плавал към Констанца с 421 контейнера на борда. Корабът е потънал, а всичките 18 членове на екипажа са били спасени. Един ден преди инцидента с „GAS HUSKY“ – на 16 ноември, в същия по-широк район е потънал товарният кораб „BETUL 8“, плаващ под сомалийски флаг и превозващ около 3000 тона пшеница.

Плавателният съд се е намирал на около 40 морски мили югоизточно от нос Калиакра, в рамките на изключителната икономическа зона на България. Морски източници свързват потъването с атака на морски дрон. Всичките 12 членове на екипажа бяха спасени.

Въздушни и морски дронове

При нападенията се използват безпилотни летателни апарати (UAV), които поразяват корабите от въздуха, както и безпилотни надводни плавателни съдове (USV), които се приближават до целите по море. На 13 октомври корабът „Chelsea 3“ бе поразен от три дрона на около 18 морски мили от българския бряг. В същия ден потъна и „HS Dignity“, а на 6 октомври бяха атакувани „Alfa Watan“ и „Able“.

Компанията Ambrey посочва, че нискобюджетните безпилотни летателни апарати са трудни за откриване и прихващане над открито море. Според нейната оценка търговските кораби в изключителните икономически зони на България и Румъния не могат да приемат защитата си за гарантирана.

Нападения и в териториалните води

Голяма част от инцидентите се случват извън 12-милната зона, в рамките на изключителните икономически зони на България и Румъния. Това разграничение е важно, тъй като изключителната икономическа зона не представлява териториално море. Въпреки това са регистрирани атаки и в териториални води.

На 14 ноември три търговски кораба бяха атакувани с дронове край канала Сулина в Румъния. Сред тях е бил и плаващият под гръцки флаг танкер „Evia Petrol V“, който бе поразен на около четири морски мили югоизточно от канала. Избухналият на борда пожар бе овладян от екипажа. Няма съобщения за пострадали.

Ambrey смята, че нападенията в райони извън териториалните води ограничават политическата цена за Москва, тъй като не създават същия натиск за реакция, какъвто би предизвикала атака в териториалното море.

Компанията счита, че целта е нарушаване на украинската търговия. Това е оценка на Ambrey, тъй като НАТО не е обявило официално кой носи отговорност за конкретните инциденти. Русия отрича да е отговорна за нападенията.

Военното присъствие в района е засилено чрез самолети за морско наблюдение, радари и безпилотни средства. Румъния също е задействала изтребители за противодействие на въздушни заплахи.

Ambrey предупреждава, че засилената военна активност в близост до районите, в които действат дронове, крие риск от погрешни преценки или нежелано въвличане в конфликт.

Повишен риск за корабите и застрахователните компании

На 16 септември Joint War Committee (JWC) към лондонския застрахователен пазар разшири с решението JWLA-035 зоната с повишен военен риск до почти цялото Черно море. Изключение правят териториалните води на Турция, България, Румъния и Грузия. След промяната Ambrey отчита увеличение на броя на корабите, които се движат в териториалните води на крайбрежните държави, изключени от списъка на JWC.

Компанията посочва, че по този начин се увеличава експозицията на застрахователите в райони, в които този механизъм не задейства допълнително предупреждение или застрахователна премия.

Това не означава, че териториалните води са безопасни. В тях също са регистрирани нападения, включително в района край Сулина.

Застрахователните премии се различават значително в зависимост от дестинацията и степента на риск. Според данни на застрахователния пазар, публикувани от The Insurer, през октомври допълнителните такси за плавания до Румъния и България са варирали между 0,4% и 1%.

За някои особено рискови маршрути към руски пристанища, като терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в Новоросийск, са били посочени ставки до 20%.

При кораб със застрахователна стойност 50 милиона долара ставка от 20% се равнява на 10 милиона долара за съответното застрахователно покритие.

ЕЕНМА настоява за мерки за сигурността на екипажите

На 5 ноември Съюзът на корабособствениците в морското корабоплаване на къси разстояния (ЕЕНМА) поиска от Министерството на корабоплаването и островната политика незабавни действия за защита на търговските кораби. В свой меморандум организацията посочва, че нападенията, морските дронове и мините създават опасни условия за екипажите и застрашават непрекъснатостта на морския транспорт.

Съюзът предупреждава и за последиците върху продоволствената сигурност, тъй като прекъсването или несигурността на маршрутите, използвани за превоз на зърно от Украйна, може да наруши важни търговски потоци към Европа и Северна Африка.

Сред предложенията на организацията са дипломатическа активност в Международната морска организация (IMO), засилване на наблюдението и системите за ранно предупреждение, както и сътрудничество с Групата за противоминни действия в Черно море, в която участват Турция, България и Румъния.

Съюзът настоява също да бъде създаден канал за обмен на информация в реално време, така че данните за мини и други опасни обекти да достигат до компетентните власти и корабните компании.

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