През изминалото денонощие в страната са станали 13 катастрофи, при които са ранени 15 души. Загинал е един човек, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София са регистрирани 16 леки и две тежки пътнотранспортни произшествия, ранени са двама.

От началото на месеца са станали 348 катастрофи, при които са загинали 37 души, ранени са 479. От началото на годината инцидентите на пътя са 6127, 452-ма са загубили живота си, а 7634 души са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите – 397, през същия период на 2025 г. са отчетени 55 повече загинали участници в движението по пътищата т.г.

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