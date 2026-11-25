Административният съд във Варна остави без движение жалбата на кмета Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочното прекратяване на пълномощията му, съобщиха от съда.
Констатацията на магистратите е, че жалбата не отговаря на изискванията за редовност, визирани в Административнопроцесуалния кодекс. На страните по делото са дадени указания. Ако не бъдат изпълнени в определения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство – прекратено.
Разпореждането на Административния съд не подлежи на обжалване.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-4585
5
25.11 2026 в 16:57
Във времето на изкуствения интелект , съдът няма данни кой му е платил за клатенето на краката , бездействието и мързела и си иска квитанциите за платена такса .
Такъв бил закона .
Простакия , населена с простаци .....масово ...!
Тези съдии , довечера ще се налочат в някой кръчма , други от тях ще се натряскат , на на сутринта ще са прозмели фекална маса ,която ще издрискат ..... преди да отидат на работа .... за да отсъдят мъдро , според българската си простотия !
4
25.11 2026 в 16:52
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
-4585
3
25.11 2026 в 16:31
Съд , прокуратура , полиция , служби , административни служби , парламента , президент , правителство , политически партии и образувания , .......общини ...... Мафията която владее Територията използва посочените държавни и обществени структури за да налага правилата си !
И както се вижда ги налага и чрез съда , който обслужва съвсем явно , Мафията !
Всъщност , не само съдът ..... цяла Простакия е собственост на Мафията , заедно с мишоците битуващи на Територията !
5065
2
25.11 2026 в 14:49
2252
1
25.11 2026 в 14:28
ЕК удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, заяви премиерът
Путин нареди дата центровете да се разположат във въгледобивни райони
Часове след отстраняването на Коцев възобновиха спорен строеж в кв. ''Чайка''
ЕК удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно, заяви премиерът
12 часа без вода в част от столицата утре