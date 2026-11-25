Административният съд във Варна остави без движение жалбата на кмета Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочното прекратяване на пълномощията му, съобщиха от съда.

Констатацията на магистратите е, че жалбата не отговаря на изискванията за редовност, визирани в Административнопроцесуалния кодекс. На страните по делото са дадени указания. Ако не бъдат изпълнени в определения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство – прекратено.

Разпореждането на Административния съд не подлежи на обжалване.

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