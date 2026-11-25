Министерският съвет одобри проект на промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). Предлаганите изменения утвърждават съвременен модел на управление и развитие на пенитенциарната система, в съответствие с международните стандарти и европейските правила за затворите, обясняват от МС.

Част от промените регламентират подготовката на лишените от свобода за живот на свобода. Създават се преходни отделения (halfway house), в които могат да се настаняват лишените от свобода с остатък от наказанието не повече от шест месеца. Така реинтеграцията на затворниците ще отговаря на най-добрите европейски практики, изпълняват се също препоръките на Комитета за предотвратяване на изтезанията на СЕ и решенията на Европейския съд по правата на човека в тази посока.

Създава се възможност срещите на лишен от свобода с адвокат да могат да се провеждат не само в обособените за това помещения, но и в помещенията за свиждания или в други помещения. Това ще става само при писмено съгласие и ако специалните помещения са заети.

Разширява се кръгът на дисциплинарните нарушения на лишените от свобода, включително с физическата саморазправа с други осъдени или със служители. Предвидено е редът за установяване на употребата на алкохол, наркотични вещества или техни аналози да бъде уреден с наредба, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието.

Предвижда се при запълване на капацитета на съответния арест по разпореждане на наблюдаващия прокурор в досъдебното производство лицата с мярка за неотклонение задържане под стража да бъдат премествани в друг арест, който е най-близко до района на досъдебното производство или делото.

Има промени и в разпоредбите, свързани с електронното наблюдение като форма на контрол, сред тях: наличието на несъвместими с електронното наблюдение заболявания трябва да е удостоверено с медицински документи.

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