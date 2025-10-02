Депутатите отрязаха президента за ДАНС и разчистиха пътя за Деньо Денев

Парламентът в спешен порядък отне правомощието на президента да утвърждава с указ председателя на Държавна агенция "Национална сигурност". Той ще се избира от Народното събрание по предложение на правителството, реши на първо и второ четене в едно заседание НС с промени в Закона за ДАНС.

По този начин пътят за назначаването на предложения от мнозинството за поста Деньо Денев бе разчистен окончателно.

Идентични са промените и в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и в Закона за специалните разузнавателни средства (отнасящи се до Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), които обаче бяха приети само на първо четене, тъй като Златан Златанов от „Възраждане“ заяви, че ще направи предложения между двете гласувания. Според предвиденото в текстовете и техните председатели ще бъдат избирани от парламента по предложение на правителството.

В момента ръководителите на трите агенции се назначават с указ на президента.

Поправките в законопроектите бяха приети с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и трима независими депутати. Против бяха от „Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ)", „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Величие“. Въздържаха се от „Алианс за права и свободи“.

Вносителите на промените - Александър Рашев („Има такъв народ“) и депутати от управляващото мнозинство, предлагат също председателите на ДАНС и ДАТО да имат трима заместници, вместо досегашните двама. Толкова ще подпомагат и ръководителя на ДАР, като заместниците ще се назначават за срок от 5 г. по предложение на председателя.

Според Рашев Конституцията установява такава система на разделение на правомощията между конституционно установените органи, която наред с типичните за съответния орган правомощия, му предоставя и такива, с които се балансират отношенията с другите власти. Такова е и правомощието на Народното събрание по чл. 84, т. 8 от Конституцията, а именно да избира и освобождава ръководителите на Българската народна банка (БНБ), както и на други институции, определени със закон. С предложеното изменение балансът в отношенията парламент–президент–правителство не е нарушен, тъй като в република с парламентарно управление в центъра на този баланс е парламентът, посочва вносителят.

Атанас Атанасов ("Продължаваме промяната-Демократична България“) посочи, че въпреки, че има специализирана парламентарна комисия за контрол на службите, която би трябвало да е водеща, трите законопроекта са разпределени на комисията по вътрешна сигурност, която не е компетентна. Това не е основание за противоконституционност, но е нарушение на правилника, отбеляза той. И добави, че ще се въздържи при гласуването.

Лидерът на ДСБ припомни, че в действащите закони е посочен един основен принцип при назначаване на ръководителите на тези служби – трябва да са политически неутрални. Най-политическият орган в страната е Народното събрание и той с обикновено мнозинство ще избира председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО – така се нарушава политическият неутралитет, коментира Атанасов, цитиран от БТА.

Критики за разпределението на законопроектите в комисии отправиха и от „Възраждане“, и от МЕЧ.

Председателят на парламента Наталия Киселова обясни, че три са комисиите, които се занимават с тези въпроси – по отбрана, контрол на службите и вътрешната комисия.

"Тъй като става въпрос за назначения, затова реших, че по-подходящо е законопроектите да бъдат разпределени на вътрешната комисия", мотивира решението си тя.

Николета Кузманова (ИТН) посочи, че Министерският съвет е толкова политически орган, колкото е и НС.

"Казвате, че когато един политически орган се замени с друг – в случая президентството с парламента, се нарушава независимостта", изтъкна тя.

Калин Стоянов от ДПС-Ново начало попита Атанасов, когато са предлагали Живко Коцев за главен секретар на МВР, бил ли е Коцев в ситуация на политическа неутралност.

"Какво предлагате, когато повече от четири месеца председателят на ДАНС е изпълняващ функциите", обърна се Христо Терзийски от ГЕРБ-СДС към лидера на ДСБ. "Гласувал съм за Вас да бъдете вътрешен министър, нашата парламентарна група гласува за Вас, Кирил Петков Ви предложи. Въпросът е къде се озовахте после", отговори Атанасов на Калин Стоянов.

Според него няма пречка МС да предложи повече кандидатури, те да бъдат изслушани от НС и след това да отидат при президента.

"Не съм фен на Румен Радев, защото за мен той е руски трол, въпросът не е в персоната, а в институционалната обвързаност, за да може да се търси тази неутралност", каза Атанасов. "Очакваме да дойде премиерът Желязков тук и да каже Делян Пеевски ли предлага да назначим Деньо Денев за шеф на ДАНС", заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) един от съвносителите, припомни, че най-дълго исканата промяна за назначаването на ръководителите на ДАНС е продукт на ПП-ДБ. Той изтъкна, че в три събрания преди това се водят дебати по тази тема и то лично от Атанас Атанасов и години наред "сме убеждавани как ръководителите на службите трябва да се назначават от НС". По думите му субективно и опасно е, когато един човек решава дали ръководителите на службите в страната са подходящи или не.