Да България и Синя България с общи действия в СОС

Съветниците в СОС от Да България и Синя България ще предприемат заедно конкретни инициативи за десни цели и политики за управление.

Това става ясно от съобщение на Синя България, в което се казва:

Водени от интереса на гражданите на Столична община, обединени около разбирането, че само десните политики могат да бъдат основа за дългосрочно развитие на града и осъзнавайки важната роля на Столичния общински съвет за изработването и налагането на тези политики, ние общинските съветници от „ДА България“ и Синя България заявяваме, че заедно ще предприемем конкретни инициативи и ще търсим съгласие около следните цели и политики за управление:

Цели за управление на София:

1. Ефективност при използването на публичните пари.

2. Премахване на източниците, захранващи корупцията в Столична община.

3. Осигуряване на допълнителен финансов ресурс за общината чрез привличане на частни капитали.

4. Реформи в ключови сектори на общинското управление.

5. Опазване на историческата памет

Политики за изпълнение на целите:

1. Ефективност на използването на публичните пари:

- Замяна на сегашния модел на провеждане на обществените поръчки с въвеждане на електронна платформа за търгове в реално време.

- Разработване на пакет от мерки за увеличаване събираемостта на местните данъци и такси.

- Приемане на обективни високи критерии за избор на частни изпълнители за градски услуги и дейности (транспорт, строителство, озеленяване, сметосъбиране, осветление, пътна сигнализация и маркировки и др.).

- По-високи санкции при отклонение от параметрите на изпълнение на обществените поръчки

- Повече прозрачност по отношение на разходната част на бюджета - от възлагането на дейностите, избор на изпълнители, отчитане на извършеното, разплатени суми и наложени санкции.

- Дългосрочно планиране на инвестиционната програма на общината с приоритети образование, транспорт и градска среда.

2. Премахване на източниците, захранващи корупцията в Столична община:

- Приватизация чрез листване на борсата на пакети от общински търговски дружества.

- Избор на независими професионални ръководства на търговските дружества с прозрачни конкурси с обективна методология за оценка на кандидатите.

- Повече прозрачност в работата на дружествата - структурирано оповестяване на междинни и годишни отчети, регистри за собствеността на общинските дружества и нейното управление.

- Премахване на излишните регулаторни и разрешителни режими и ненужна административна тежест, които потискат икономическата активност на предприемчивите граждани.

3. Обезпечаване на допълнителен финансов ресурс за общината чрез привличане на частни капитали (програма „Инвестирайте в София“):

- Изграждане на публична инфраструктура на концесионен принцип с частни инвестиции чрез привличане на инвеститори с доказан опит и традиции в рамките на ЕС. Обект на такава политика трябва да бъдат – многоетажни подземни и надземни паркинги, спортни и концертни зали и други обекти от капиталовата програма на общината, към които има инвеститорски интерес.

- Привличане на частни оператори за предоставяне на публични услуги. Приоритет при реализацията на тази цел е разширяване на дела на частните оператори в общинския транспорт, след открити и честни конкурси при ясни гаранции за ефективно разходване на обществения ресурс.

- Привличане на частни инвеститори за оздравяване и модернизация на „Топлофикация“ ЕАД.

4. Реформи в ключови сектори на общинското управление чрез:

- Приемане на нова структура и състав на администрацията на общината.

- Разработване и изпълнение на Програма за развитие на северните територии.

- Целенасочени действия за успокояване на строителния натиск върху южните територии на Столична община.

- Цялостен преглед и актуализация на по-важните наредби съставляващи нормативната база на общината.

- Разширяване на децентрализацията и даване повече правомощия на районните кметове по отношение възлагането и контрола върху комуналните дейности, включително децентрализация на Столичен инспекторат. Връщане в районите и кметствата на определен дял от генерираните на тяхна територия приходи от данък недвижими имоти, наеми на общински имоти, такси за ползване на тротоари, пазари и др.

- Създаване на специализирана структура за проучване, експлоатация и развитие на минералните извори на Столична община.

- Диалог с държавата и отговорните институции за състоянието на природен парк „Витоша“ и предприемане на действия за приемане на нов План за управление на парка.

- Нова организация на паркирането в централна градска част, разширяване на подзоните за преференциално паркиране на живущите в нея, ограничаване на служебните абонаменти и приемане на програма за изграждане на паркинги.

- Привличане на държавата като партньор за реализиране на важни проекти за Столична община.

5. Опазване на историческата памет:

- Общи действия за пълно премахване на Паметника на съветската армия и провеждане на конкурс за Княжеската градина.

- Възстановяване на мемориала на загиналите воини от Първи и Шести софийски пехотен полк.

- Създаване на музей на тоталитаризма .

- Недопускане на реабилитация на престъпния комунистически режим.

За постигането на тези цели и реализиране на политиките ще разработим оперативна програма с конкретни мерки и действия, включително и доклади, които общинските съветници ще внесем за обсъждане и гласуване в Столичен общински съвет.