Руски удар с дрон повреди пететажна жилищна сграда в района на Вишгород близо до Киев. Има ранени и затрупани под развалините хора, съобщи Тимур Ткаченко, председател на Киевската областна държавна администрация, цитиран от Униан.

„Избухна пожар, който унищожи апартаменти от първия до петия етаж. Спасители евакуират жителите“, написа още той. Броят на загиналите и ранените се уточнява.

По данни на спасителите двама души са пострадали, включително тийнейджър, роден през 2010 г., който е бил хоспитализиран.

Няма връзка с 14 души. Възможно е под развалините все още да има хора, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Той съобщи още, че дете е било ранено при удар с управляеми авиационни бомби по жилищни сгради в Запорожие.

По данни на украинския президент през изминалата седмица 20 области на Украйна са били подложени на руски атаки.

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