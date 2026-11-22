Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Слънчев бряг – Бургас, съобщи БНТ. Инцидентът е станал в района на Ахелой.
38-годишен мъж от Бургас е загинал, като е бил блъснат докато оглежда щетите по автомобила си след удар в мантинелата, съобщиха от полицията.
Сигналът е подаден около 21:42 ч. снощи. Полицаите открили „Деу Лацети“ с бургаска регистрация, ударено в дясната мантинела в посока Поморие. Тялото на водача било пред автомобила, в лявата лента.
Разследващите установяват кои автомобили са преминали през участъка. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас.
По информация на полицията участъкът остава затворен до приключване на процесуално-следствените действия.
Движението е пренасочено през Каблешково.Следете новините ни в :
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22.11 2026 в 13:53
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