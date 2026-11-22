415 200 къса (20 760 кутии) контрабандни цигари, укрити в хладилни витрини в товарен автомобил задържаха на митнически пункт Лесово, съобщиха от Агенция митници.

Превозното средство с турска регистрация пристига на МП Лесово на 19.11.2026 г. на входящо трасе в страната. В зоната за митнически контрол водачът – турски гражданин, е декларирал, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Франция.

На база анализ на риска и сработил рисков профил, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апартура са маркирани две зони в товара с подозрителна плътност. При последвалата физическа проверка митническите инспектори установяват в маркираните зони две декларирани и опаковани хладилни витрини. След отварянето им е установено, че техните кухини са пълни с контрабандни цигари. Задържани са общо 415 200 къса (20 760 кутии) цигари от различни търговски марки, всички с турски акцизен бандерол.

Стойността на контрабандните тютюневи изделия възлиза на над 82 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

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