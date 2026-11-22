За сериозно застудяване с валежи от дъжд и отрицателни температури сутрин с условия за заледявания, предупреждават от АПИ.

От пътната агенция апелират шофьорите да подготвят автомобилите си за зимни условия, да тръгват на път само с подходящи гуми, да шофират със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане от 16 ноември, посочват от АПИ.

Областните пътни управления и ангажираните дружества следят метеорологичните прогнози за своевременна обработка на настилките, особено в проходите и високопланинските райони.

От пресцентъра на АПИ напомнят, че гражданите и транспортните фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от сайта на агенцията – www.traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Следете новините ни в :