Най-малко трима души загинаха, а 36 души са в неизвестност след пожар в захарна фабрика в Индонезия, съобщи представител на спасителните служби, информира БТА.
Четирима души са били ранени.
Петнадесет души са невредими от огнената стихия.
Причините за пожара все още не са известни.Следете новините ни в :
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