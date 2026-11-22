Най-малко трима души загинаха, а 36 души са в неизвестност след пожар в захарна фабрика в Индонезия, съобщи представител на спасителните служби, информира БТА.

Четирима души са били ранени.

Петнадесет души са невредими от огнената стихия.

Причините за пожара все още не са известни.

Следете новините ни в :