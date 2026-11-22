Мексиканските власти заловиха един от 10-те най-издирвани престъпници от ФБР, съобщи БНТ.
Наркобосът е познат като Ел Чапо Исидро. Съединените щати са помогнали за залавянето му с разузнавателна информация.
Въоръжени групировки са оказали съпротива по време на операцията. Местни медии съобщиха за опожарени автомобили.
При престрелката са загинали четирима военни и седем предполагаеми престъпници.Следете новините ни в :
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