Рано сутринта днес дронове нанесоха удари по жилищни райони в столицата на Судан Хартум и околностите ѝ, разрушени са домове, съобщиха очевидци, цитирани от АФП и БНР.

"Хора се опитваха да спасят членове на семействата си, затрупани под отломките", разказа един от очевидците.

Няма официални съобщения за жертви.

Експлозиите започнаха около 2:00 ч. сутринта местно време и продължиха над 2 часа в различни части на града, съобщиха свидетели.

Войната, която продължава от април 2023 г., между паравоенните Сили за бърза подкрепа (RSF) и суданската армия, е отнела живота на над 200 000 души, според оценки на хуманитарни работници.

Преди няколко дни удар с дрон на суданската армия уби 15 души, включително четири деца, докато армията настъпва в района, отвоювайки територия от паравоенните.

От стотиците деца, станали жертви тази година, две трети са били убити или ранени при удари с дронове, съобщи ООН миналата седмица.

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