Предимно слънчево ще е времето днес. От запад облачността ще се увеличава и по-късно вечерта в западната част от страната ще завали дъжд.

Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, за София - около 14 градуса, според прогнозата на НИМХ.

Над планините ще е предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. По-късно вечерта над западните райони ще завали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 0 градуса.

Слънце ще грее и край морето, но след обяд ще се появят облаци. На брега термометрите ще се качат до 17°, а сред вълните от 2 бала - до 15 градуса.

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