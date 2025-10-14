Тъжна работа: Кражбата на ток не се наказва от никого

Двучленно семейство от Сливен живее в къща. То става жертва на кражба на ток, но наказание за крадците няма.

От външната страна на сградата енергоразпределителното дружество е монтирало електроизмервателните уреди, които са само за тяхното жилище. Сградата разполага със слънчеви батерии и газов котел за отопление. Няма климатици, отоплителни уреди и бойлери. Сметките за ток са между 20 и 30 лв. месечно.

Тяхната тъжна история разказва "Лекс".

И така до 20 ноември 2023 г., когато семейството получава писмо от ЕВН с констативен протокол и фактура за дължима сума за ел. енергия на стойност 6874,41 лв. Първоначално мислят, че е станала грешка, но при проверка се оказва, че фактурата е адресирана коректно. Още същия ден подават жалба в ЕВН-Сливен, в която възразяват срещу наложената сума и искат проверка. Подават и жалба до Областната дирекция на МВР.

Според констативния протокол в ел. таблото е бил намерен проводник, който е бил отстранен от служителите на енергодружеството. Процедурата при такива случаи изисквала наказателно начисляване на енергия на максимални мощности, калкулирани по формула. Двучленното домакинство, на което е начислен наказателно ток, не е поставило проводника и настоява за разследване.

Нещо повече – след твърденията за отстраняване на проводника сметките им за електроенергия продължават да растат (вече са по около 200-300 лв. месечно). Обръщат се към вещо лице, както и към електротехници, които да проверят ел. системата.

На подадените от тях сигнали няма ответна реакция. На 10 май 2024 г. забелязват кабел, който излиза от ел. таблото и влиза в съседния имот. Сигнализират на ЕВН, кварталните полицаи и ОДМВР-Сливен. Техници и полицаи пристигат на обекта. Оказва се, че наистина от ел. таблото излиза кабел и отива в другия имот. Свръзката е прекъсната. Протокол за случая не е написан, защото според техниците всичко е наред, тъй като електрическата верига е прекъсната. Полицаите казват, че не могат да направят нищо по случая.

На 16 май 2024 г. семейството подава жалба до Районна прокуратура – Сливен. Тя не установява престъпление и прекратява преписката.

Оказва се, че съседният имот, в който отива кабелът, е обитаван от трима братя, двама от които са „добре познати“ на полицията.

А същевременно семейството установява, че има и втори кабел, с който се краде ток от тяхната електрическа верига.

Тъй като никой не предприема нищо, те се принуждават да изключат захранването, за да преустановят кражбата.

Търсенето на информация ги отвежда до съседите срещу тях, които разказват за същата кражба на ток от тях в продължение на два месеца за над 800 лв. Те също подават сигнал към електроразпределителното дружество, но той не е взет под внимание. Съседите подават сигнал до районното управление и се установява наличието на нерегламентиран кабел от техния имот. И при тях кабелът все още е стоял.

На 12 март 2025 г. двучленното семейство отново сигнализира ОД МВР и получава писмо, че е започнала проверка. Никой не идва на място.

Електрозахранването на жилището все така е преустановено, което го прави негодно за обитаване.

Семейството завежда дело срещу електроразпределителното дружество, но печели само на първа инстанция, а след това губи. Поради проста причина – електроразпределителното дружество им е доставяло ток и съгласно чл. 183 от Закона за задълженията и договорите те трябва да го платят. А МВР и прокуратурата не им обръщат сериозно внимание и на практика не разследват.