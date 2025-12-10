Медицински специалисти започват протести от днес

От днес започват протестите на професионалистите по здравни грижи. От КНСБ призоваха членовете си да се включат.

Във вторник Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) призова членовете си да се включат в протестните действия. Причината за това са неизпълнените обещания на управляващите към специалистите по здравни грижи за увеличение на минималните възнаграждения на всички в сектора и възможност за обществено финансиране на амбулаторните здравни грижи.

В новите проекти на бюджет на държавата и НЗОК за 2026 г. не са заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро. Предвижда се единствено ръст на доходите с 10% на заетите в бюджетната сфера - в случая работещите в детските ясли, РЗИ, психиатричните болници, спешните центрове и тези по трансфузионна хематология. Управляващата коалиция не изпълни обещанието си минимални възнаграждения за специалистите по здравни грижи да са в размер от 125 до 140 процента от средната работна заплата.

От днес всички членове на БАПЗГ, които желаят да се включат в тях, ще носят лентички с надпис "Аз протестирам!" на работното си място. Съсловната организация призова специалистите, които не са дежурни, да изразят своето недоволство пред лечебните заведения между 11 и 12 ч.

Към протеста на БАПЗГ се включва и Националното сдружение на амбулаториите за здравни грижи.

Подкрепяме безусловно позицията на БАПЗГ за минимално възнаграждение от 1550 евро, защото всичко под този стандарт е отказ от реформа и поддържане на хроничната криза. За поредна година НЗОК и МЗ игнорираха предложението за финансиране на дейностите на амбулаториите за здравни грижи, чрез промяна в Наредба 9 от 10 декември 2019 г. които се извършват в дома на пациента – мярка, която можеше да осигури реална подкрепа на възрастните хора, онкоболните и трудно подвижните пациенти. Тези хора не просто имат нужда от домашни посещения – за много от тях това е единственият начин да получат медицинска грижа, посочиха от сдружението.

Синдикална подкрепа

От КНСБ обявиха, че подкрепят искания на медицинските специалисти за достойни възнаграждения, съобщиха от синдиката. Структурите на конфедерацията и на Федерацията на синдикатите в здравеопазването-КНСБ (ФСЗ - КНСБ) в цялата страна ще се включат в обявената за днес протестна акция на медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори.

КНСБ призовава всички свои членове в здравния сектор да се присъединят към инициативата за носене на протестни ленти на работното място, както и да изразят несъгласието си с политиката за заплащане и липсата на яснота около формирането ѝ през следващата година, като излязат пред здравните заведения между 11:00 и 12:00 часа днес.

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 8 декември КНСБ не подкрепи новия вариант на проектобюджета на НЗОК, от който отпаднаха първоначално предвидените средства за минимални стартови заплати, припомнят от синдиката.

От КНСБ допълват още, че по време на заседанието на здравната комисия в парламента вчера за първо четене на Бюджет 2026 профсъюзът отново са настояли да се предвидят средства за увеличение на възнагражденията на заетите в сектор "Здравеопазване". В края на заседанието финансовият министър Теменужка Петкова се ангажира, че ще бъдат осигурени 100 млн. евро за ръст на заплатите на медицинските специалисти. Председателят на комисията Костадин Ангелов също обяви, че от кабинета са осигурили необходимите средства за увеличение на възнагражденията на медицинските сестри, акушерките и професионалистите по здравни грижи у нас.

По-късно от Министерството на здравеопазването заявиха във Фейсбук, че ще разработят нова програма за подкрепа на специалистите по здравни грижи. Тя ще бъде готова до два месеца и е финансово подсигурена с допълнителни 100 млн. евро от оперативните програми.