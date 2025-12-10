Нарушител по неволя: Мъж получи 10 глоби, прехвърлени му от друг шофьор

Мъж се оказа "системен нарушител на пътя" заради измама с неговите данни. На негово име са издадени цели 10 електронни фиша за автомобил, който той дори не притежава.

„Получих съобщение на телефона си, че дължа 10 глоби за превишена скорост. Едната беше на стойност 600 лева”, разказа потърпевшият Марин Кацарев в ефира на "Здравей, България" по Нова ТВ.

Мъжът отишъл в КАТ-София и поискал справка във "Видео контрол", при което му било обяснено, че глобите са прехвърлени на него, защото друг водач е използвал данните и копие на неговата шофьорска книжка. Служителят на КАТ го уверил, че истинският виновник ще бъде разкрит и наказан, но това така и не се е случило. Час-два по-късно обаче полицаят звъннал на мъжа, като обяснил, че "е станала някаква грешка" и че шофьорът, завел глобите на негово име, искал да говори с него.

Нарушителят се свързал с Кацарев, опитвайки се да се оправдае с "грешка в счетоводството". Той дори твърдял, че го познава, тъй като Кацарев е кандидатствал за работа при него - твърдения, които потърпевшият категорично отрича. Потърпевшият разполага с конкретни доказателства, че не е извършил нарушенията. На предишната си работа е управлявал служебен автомобил с GPS, като влизането и излизането му са се маркирали с чип. На базата на тези графици и данни може да се провери точното му местоположение във всеки един от конкретните моменти, в които се твърди, че е извършил нарушение.

Кацарев подчерта, че за случая са уведомени не само полицията, но и прокуратурата. От КАТ са му обяснили, че глобите не могат да бъдат анулирани, докато прокуратурата не се произнесе. Въпреки че е обжалвал в съда и шест от фишовете са отменени, четири остават без решение и той се опасява, че "вероятно ще загуби". Една от тези глоби вече фигурира като неплатено задължение от 100 лева.

Потърпевшият предполага, че книжката му е попаднала в чужди ръце, когато през февруари 2024 г. е подал документи за смяна на свидетелството за управление заради нови категории. Любопитното е, че вместо ксерокопие, използваното копие е цветна снимка, на която ясно се виждат дори щори.

Сега той се бори в съда, за да докаже, че няма нищо общо с нарушенията, за които трябва да плати хиляди левове, и настоява глобите да бъдат отменени.