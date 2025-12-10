НС обсъжда шестия вот на недоверие към правителството. Само ''Величие'' подкрепи ДПС-НН за закриване на КПК

Народното събрание обсъжда вота на недоверие към правителството, внесен от 61 депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България", АПС и МЕЧ.

Проектроешението е за гласуване на недоверие на Министерския съвет с премиер Росен Желязков във връзка с "провала на правителството в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България", предвижда проектопрограмата на Народното събрание за тази седмица.

Днес ще се проведат само дебатите. Гласуването по закон се случва точно 24 часа след приключване на разискванията.

Вотът на недоверие бе внесен миналия петък. Тогава от ПП-ДБ обявиха, че свикват протест в деня на обсъждането му, ако правителството не подаде оставка. За днес в 18 часа е насрочен протестът, подкрепен от множество опозиционни формации.

Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков". През септември кабинетът "Желязков" оцеля и при петия вот на недоверие, който беше най-единното усилие на опозицията в 51-ото Народно събрание. Мотивите бяха за "несправяне в сферата на вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".

Предложението на Йордан Цонев и Станислав Анастасов от "ДПС- Ново начало" първа точка от дневния ред да стане проект на решение за закриване на Комисията за противодействието на корупцията (КПК) не бе прието.

Единствено депутатите от парламентарната група на "Величие", един от ГЕРБ и четиримата независими депутати, отцепили се от групата на Доган - подкрепиха искането на партията на Делян Пеевски. Останалите парламентарни групи гласуваха "против" и "въздържал се".

За пореден път не бяха приети и няколко предложения на депутати от ДПС-НН да бъдат "даване на съгласие за възбуждане на наказателни преследвания" срещу депутатите на "Възраждане", участвали в безредиците пред сградата на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в София при протестите срещу еврото.

НС отхвърли и искането на Петър Петров от "Възраждане" първа точка за днес да стане изслушване на финансовия министър във връзка с медийни публикации от 8 декември, според които България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заем за Украйна.