Километрични опашки от тирове на границата с Турция край Свиленград

Опашка от тирове, дълга десетки километри, се изви по магистрала “Марица” край Свиленград. Причината е от една страна силно интензивният трафик през турската граница в края на годината, а от друга - протестите на гръцките фермери.

Опашката от тирове до ГКПП “Капитан Андреево” е 12-13 километра в двете колони. В другата посока опашката стига почти до Любимец. Има гъста мъгла в участъците.

“Коледните и новогодишните празници наближават, фирмите, които трябва да доставят своите стоки, бързат, за да го направят преди празниците. Трафикът е изключително интензивен по това време на годината, но камионите, които идват на българо-турската граница, вече се придвижват по-бързо, откакто България е в Шенген. Струпвания на северната граница с Румъния вече няма”, обясни Диана Маркова от Агенция “Митници”.

По думите ѝ допълнително се усложнява обстановката от протестите на гръцките фермери, които затварят магистрали преди граничните преходи с България и с Турция.

“През ГКПП “Капитан Андреево” за последните 24 часа са минали 3200 товарни автомобила. В посока Турция са 1600. Увеличение има, тъй като по принцип обработените камиони са между 2600-2800”, обясни Маркова.

Според нея лекият трафик е изключително спокоен, но може да се увеличи точно по празниците. “След Коледа и Нова година очакваме товарният трафик да се успокои, но предвид това, че много хора пътуват за Турция, лекият трафик може да се увеличи”.

“Имаме яснота кога гръцките фермери блокират ГКПП “Капитан Петко войвода” - предимно през светлата част на денонощието. Блокадата става на дълбочина в Гърция”, коментира Комисар Георги Димитров, началник на ГПУ- Ново село пред Нова телевизия.

По думите му трафикът е около 100 камиона на ден. “Не е нещо, което би затруднило преминаването към Турция. Спокойно е на българо-турската граница. Нямаме постъпили жалби. Има блокиране, но това е на гръцка територия”.

“Получаваме информация за блокадите по два канала - единият е чрез контактния център на “Капитан Андреево”, а другият е на място на граничния преход. Предупреждаваме шофьорите, но те вече са се информирали от медиите”, обясни той.