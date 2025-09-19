Фирма продава апартаментите на десетки семейства в София, платили стотици хиляди евро за тях по време на строежа им

Десетки хора, вложили парите си в покупка на жилище в комплекс до столичния парк "Възраждане", остават без заплатените частично апартаменти. През 2021 и 2022 година те са сключили предварителни договори с фирма „Грийнлайф-пропърти” ЕООД, която строи комплекса.

За случая разказа Нова тв

Фирмата закъснявала с крайните срокове, но строежът, макар и по-бавно, вървял. В края на миналия месец изглеждал завършен, разказват хората пред Вероника Димитрова.

След като вече са платили хиляди евро, потърпевшите получават уведомление, че компанията прекратява едностранно предварителните договори. Съобщението гласяло, че фирмата не е в състояние да довърши обекта и затова се оттегля, което обаче според потърпевшите не е вярно, защото сградата е готова, а вътре има поставени врати и контакти.

На въпрос защо се е стигнало до едностранно прекратяване на договорите, от "Грийнлайф" отговарят:

„Последните няколко години се оказаха едни от най-динамичните в икономическо отношение и инфлационният натиск постави много от нашите проекти под риск, поради невъзможност да се изпълнят първоначално планираните бюджети. В рамките на този четиригодишен период инфлацията в строителния бранш достигна между 50 и 100%. Прекратяването на част от предварителните договори беше наложено от възникнали обективни и непредвидими обстоятелства, които направиха невъзможно тяхното изпълнение в първоначалния им вид. Това решение бе предприето единствено с цел да се гарантира успешното завършване на проектите. Компанията действа в рамките на предвидените договорни клаузи. Когато настъпи обективна невъзможност за изпълнение, договорите следва да бъдат прекратени. Въпреки това, дружеството остава отворено за диалог и постигане на разумни споразумения”.

Според една от изгубилите парите си, няма предложение за индексация, нито вариант за връщане на пари, а също и неустойка, която от фирмата дължат заради инфлационните причини. "Казаха ни само "дайте си банковата сметка, за да ви върнем каквото сте платили". Не знам дали ще възстановят парите, но дори и да ги възстановят, не смятам, че е честно, при положение, че тези пари са платени преди 4 години, да бъдат възстановени в същия размер, при положение, че апартаментът е готов. И за него съм платила 75%. Смятам, че има право да платя останалите 25% и да е мой. Но не предлагат такъв вариант", посочва жената.

Проверка на NOVA показва а, че в предварителния договор в чл. 4 ал. 7 пише: В случай, че след датата на сключване на договора настъпят обстоятелства от значение за изпълнението на договора, които Продавачът не е могъл и не е бил длъжен да предвиди и запазването на договора противоречи на запазването на справедливостта и добросъвестността, Продавачът има право едностранно да прекрати този договор с писмено изявление до Купувача. При прекратяване на договора по реда на предходното изречение Продавачът следва да възстанови на Купувача в допълнително договорен между страните срок всички платени от последния до датата на прекратяване суми от продажната цена на имота. Страните не си дължат обезщетителни плащания в този случай.

Именно на тази алинея от предварителния договор с Купувачите се основава прекратяването на договора от страна напродавача "Грийнлайф-пропърти" ЕООД.

Според адвоката на друг от потърпевшите съвсем не е сигурно, че ще си получи сумата. "Но така или иначе, дори и да я получа, 90 000 евро след толкова минали години... в момента не струват и половината от тази цена и не знам какво жилище може да си купи човек за тези пари в София, по-скоро някакъв гараж или нещо такова. Искам жилището, защото затова съм се споразумял и за тези пари не знам в кое населено място може да се купи нещо, в което да се живее", уточни мъжът.

Неполучилите жилищата си са се организирали, до момента са около 80 човека.

А от "Грийнлайф" допълват:

„Всички авансово получени средства от клиентите са възстановени или са в процес на възстановяване. Категорично заявяваме, че никой от нашите клиенти няма да бъде ощетен. Възстановяването се извършва в кратки срокове по установените вътрешни процедури. Допълнително се предвижда възможност за участие в бъдещи проекти при преференциални условия за засегнатите клиенти.”

Освен, че фирмата е прекратила едностранно предварителните договори на клиентите си, в рамките на седмица е продала жилищата на новосъздадено акционерно дружество. Справка в търговския регистър показва, че "Резидиа груп" АД е учредено в края на юли тази година - дни преди апартаментите да бъдат прехвърлени.

Повече по темата - в Нова тв. Проверка на телевизията е показала, че фирмата "Грийнлайф-пропърти" ЕООД има същия проблем и в Комплекс Нова Дружба - там хора с прекратени договори за закупуване на жилища са завели дела, за да се преборят контрактите да бъдат обявени за окончателни.